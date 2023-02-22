"Війна не закінчиться виходом на кордони 1991 року": Тука назвав важливу умову перемоги України

Тука зауважив, що він не настільки позитивно оцінює можливості ЗСУ, щоб прогнозувати звільнення Криму і Донбасу у 2023 році.

Тука назвав важливу умову закінчення війни Росії проти України / ОБрСпН імені Івана Богуна, Главред

Війна Росії проти України не завершиться після того, як українські захисники вийдуть на кордони 1991 року. Лише повний розвал Російської Федерації означатиме остаточну перемогу України у цій війні. Таку думку під час чату на Главреді висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Починати будь-яку дискусію потрібно зі з’ясування того, що ми будемо вважати перемогою. Дехто вважає, що перемогою буде "просто перестать стрелять", дехто – що перемогою буде вихід на кордони 1991 року, дехто – що перемогою буде вихід на кордони 23 лютого 2022 року. Я належу до четвертої групи людей і вважаю, що перемогою буде повернення всіх законних територій України і демонтаж Російської Федерації в її нинішньому вигляді як єдиної держави та перетворення її на низку незалежних демократичних країн. Тільки після цього можна буде вважати, що війна завершена перемогою нашої країни ", - сказав Тука.

За його словами, якщо ж Україна поверне контроль над кордоном, а Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона зараз є, це означатиме лише відтермінування війни.

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Тука підкреслив, що процес розпаду країни-терористки Росії може тривати не два-три роки, а десятиліттями.Але в України немає іншого шляху.

"По-перше, ми вже були в кордонах 1991 року, і що? По-друге, якщо ми вийдемо на ці кордони, невже контроль над власною територією миттєво змінить ту маразматичну загальнонаціональну свідомість, яка зараз завдяки 20-річним зусиллям шаленої пропаганди властива 95% російського населення? Ні, абсолютно ні. Вони так само будуть казитися, тупцяти ногами і кричати "Наши мальчики – герои! Спасибо Владимиру Владимировичу за "Ладу"!". І вони так само будуть вимагати сатисфакції. Вони не змиряться із поразкою, а точніше невдалою спробою реалізації "спеціальної воєнної операції". На це треба абсолютно тверезо дивитися. Ми не можемо дозволити собі зараз такої розкоші як "рожеві окуляри", - зауважив Тука.

Окрім того, ексголова Луганської ВЦА зауважив, що він не настільки позитивно оцінює можливості ЗСУ, щоб прогнозувати звільнення Криму і Донбасу, тобто такий величезний наступ, у 2023 році.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

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