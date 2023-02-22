УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Війна не закінчиться виходом на кордони 1991 року": Тука назвав важливу умову перемоги України

22 лютого 2023, 04:00
Тука зауважив, що він не настільки позитивно оцінює можливості ЗСУ, щоб прогнозувати звільнення Криму і Донбасу у 2023 році.
Георгий Тука, ВСУ
Тука назвав важливу умову закінчення війни Росії проти України / ОБрСпН імені Івана Богуна, Главред

Війна Росії проти України не завершиться після того, як українські захисники вийдуть на кордони 1991 року. Лише повний розвал Російської Федерації означатиме остаточну перемогу України у цій війні. Таку думку під час чату на Главреді висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Починати будь-яку дискусію потрібно зі з’ясування того, що ми будемо вважати перемогою. Дехто вважає, що перемогою буде "просто перестать стрелять", дехто – що перемогою буде вихід на кордони 1991 року, дехто – що перемогою буде вихід на кордони 23 лютого 2022 року. Я належу до четвертої групи людей і вважаю, що перемогою буде повернення всіх законних територій України і демонтаж Російської Федерації в її нинішньому вигляді як єдиної держави та перетворення її на низку незалежних демократичних країн. Тільки після цього можна буде вважати, що війна завершена перемогою нашої країни ", - сказав Тука.

За його словами, якщо ж Україна поверне контроль над кордоном, а Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона зараз є, це означатиме лише відтермінування війни.

відео дня

Тука підкреслив, що процес розпаду країни-терористки Росії може тривати не два-три роки, а десятиліттями.Але в України немає іншого шляху.

"По-перше, ми вже були в кордонах 1991 року, і що? По-друге, якщо ми вийдемо на ці кордони, невже контроль над власною територією миттєво змінить ту маразматичну загальнонаціональну свідомість, яка зараз завдяки 20-річним зусиллям шаленої пропаганди властива 95% російського населення? Ні, абсолютно ні. Вони так само будуть казитися, тупцяти ногами і кричати "Наши мальчики – герои! Спасибо Владимиру Владимировичу за "Ладу"!". І вони так само будуть вимагати сатисфакції. Вони не змиряться із поразкою, а точніше невдалою спробою реалізації "спеціальної воєнної операції". На це треба абсолютно тверезо дивитися. Ми не можемо дозволити собі зараз такої розкоші як "рожеві окуляри", - зауважив Тука.

Окрім того, ексголова Луганської ВЦА зауважив, що він не настільки позитивно оцінює можливості ЗСУ, щоб прогнозувати звільнення Криму і Донбасу, тобто такий величезний наступ, у 2023 році.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Дивіться відео ТСН – яка точка буде фінальною на війні – Крим чи Донбас?

Більше новин про війну в Україні:

війна в Україні Георгій Тука війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:00

"Війна не закінчиться виходом на кордони 1991 року": Тука назвав важливу умову перемоги України

03:40

Марго Роббі розповіла про травми після постільних сцен з Леонардо Ді Капріо

03:20

Як виглядає справжнє сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

03:20

Неперевершений ледачий Медовик на сковороді: справжнє захоплення всього за 30 хвилин - рецептВідео

02:45

"Тримати цю недоімперію собі дорожче": Захід ще не вирішив, якою буде РФ після Путіна – дипломатВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:05

Тука пояснив, чи варто очікувати від росіян військової підлості 24 лютогоВідео

01:33

Як помити кішку без стресу для себе і тварини

00:51

Чому 22 лютого не можна чіпати і чесати вуха: прикмети і головні заборониВідео

21 лютого, вівторок
23:45

Життя після Путіна: Тука прогнозує початок боротьби в Росії після смерті диктатораВідео

Реклама
22:52

ЗСУ підуть у контрнаступ: рішення приймуть на засіданні Ставки - ДаніловВідео

22:39

"Пан Берлусконі не прокидався о 3 ночі прати одяг": Зеленський опустив друга ПутінаВідео

22:30

"Людина, зроблена зі сталі": Байден висловився про незламну волю ЗеленськогоВідео

22:26

Актриса фільмів для дорослих або мама: дружина Віктора Павлика шокувала знімками в білизні

21:55

Послав на три літери: глава МЗС Словаччини жорстко накинувся на пропутінського ОрбанаВідео

21:20

Індексація пенсій: стало відомо, хто отримає найбільші та найменші доплатиВідео

20:50

Світлана Лобода похвалилася соковитими вигинами в тугому корсеті

20:48

"Великий наступ росіян уже згас": Данілов повідомив про значущі провали окупантів на фронтіВідео

20:45

Віталій Портников. Як Путін тікає від реальностіВідеоблоги

20:24

Що насправді означає візит БайденаПогляд

20:15

Команди 1+1 media, WAW та МКІП закликають плюсувати українську в Міжнародний день рідної мови новости компании

Реклама
20:00

Гороскоп на завтра 22 лютого 2023: Рибам - нові зустрічі, Близнюкам - події

19:45

Святослав Вакарчук похвалився першими словами сина Івана українською мовоюВідео

19:45

Чому на похорон надягають чорне: вигадані непотрібні правила чи важливі традиції

19:27

"Можемо втратити території і тисячі українських солдатів": РФ наступатиме на 3 напрямках-ТукаВідео

19:21

"США не збираються атакувати РФ": Байден звернувся до росіян і закликав зупинити війнуВідео

19:11

Як почистити білі стільці: меблі будуть виблискувати, якщо скористатися 3 засобами

19:07

Історичний виступ Байдена в Польщі: президент США звернувся до росіян і ПутінаВідео

18:59

Українцям виплачуватимуть допомогу від французької організації: як отримати понад 6 тисячВідео

18:48

Тяжкохвору Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

18:45

"Ситуація важка": військовий розповів про ймовірний наступ окупантів на ЗапоріжжіВідео

18:39

Сі Цзіньпін збирається в РФ, щоб підштовхнути Путіна до мирних переговорів – The Wall Street JournalВідео

18:13

"Рогатками не повоюєш": дипломат оцінив, чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війниВідео

17:48

"Ці йолопи повірили у власну богообраність": в РФ заплуталися у своїх цілях в Україні – ТукаВідео

17:34

Як приготувати найсмачніші сирники: секрети, які зроблять страву незабутньоюВідео

17:16

Як визначити свої особисті межі і навчитися ніколи не давати себе образити

17:04

У ЗСУ чітко відповіли, чи чекати 24 лютого масованого нальоту російських літаків на КиївВідео

16:55

Як приготувати гору смачнющих котлет за копійки: секретні інгредієнти, які можна додати до фаршуВідео

16:50

Медведєв та інші чиновники заснули під час промови ПутінаВідео

16:50

Над потугами Путіна тихо іржали навіть у РосіїПогляд

16:44

Коли і на якому напрямку ЗСУ можуть піти в наступ: генерал Романенко зробив прогнозВідео

Реклама
16:41

Як правильно варити вареники і щоб вони не розвалювалися: нехитрий і надійний спосібВідео

16:26

Що буде, якщо тиждень не мити голову: ці наслідки ніколи не забудутьсяВідео

16:20

Байден дав ляпаса Путіну, а тому диктатор в паніці переписував свої папірці для промови - ОгризкоВідео

16:19

"Другий син допоміг розібратися в проблемах": Кекелія розповіла, як врятувала шлюб під час війниВідео

16:18

В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17Відео

16:01

Дипломат спрогнозував, про що в контексті війни Байден скаже у ВаршавіВідео

15:57

"Путін готується до нових наступів": Столтенберг розкрив плани диктатораВідео

15:40

Що не можна робити в дзеркальний день, щоб не накликати біду: 23 лютого 2023 року

15:36

Що робити, якщо все прилипає до сковороди: наболіла проблема всіх господинь

15:26

"Путін сам зробив цей вибір": у США назвали абсурдною промову глави Кремля 21 лютогоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти