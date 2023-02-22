Війна може не закінчитися з виходом ЗСУ на кордони 1991 року – Буданов

Після звільнення усіх українських територій від окупантів війна може не закінчитися. Можливо доведеться вести постійну оборону від загарбників.

Війна може не закінчитися з виходом ЗСУ на кордони 1991 року, вважає Буданов/ 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Можливий варіант, що коли українські військові вийдуть на кордони станом на 1991 рік, війна ще не закінчиться.

Україні може знадобитися постійна оборона. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Forbes.

За його словами, Україні потрібно буде створити умови для зони безпеки вздовж кордонів після того, як українські військові звільнять Донбас і Крим та вийдуть на кордони 1991 року.

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Домогтися створення таких умов для зони безпеки можна різними способами, каже голова ГУР. Він наголосив, що це буде необхідністю.

Буданов погодився з тезою, що вихід захисників України на кордони станом на 1991 рік не обов’язково означатиме закінчення війни. Нашій державі можливо доведеться постійно вести оборону.

"Ви маєте рацію, це може означати закінчення, може означати не закінчення (війни – ред.). Можна перевести війну в зовсім інший формат, можна перейти до незмінної оборонної операції. Хороший приклад – Ізраїль, що живе постійно у стані війни, проводить оборонну операцію по своїх кордонах. Найімовірніше, це приведе нас до вирішення внутрішніх проблем на раніше окупованих територіях, це величезний блок питань", – пояснив голова ГУР Міноборони України.

Що відбудеться після виходу ЗСУ на кордони 1991 року

Раніше військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що коли Україні вдасться повернути усі свої території і вийти на кордони станом на 1991 рік, це ще не означатиме повної перемоги над Росією. Повна перемога для України – це розпад Російської Федерації на складові.

Російський політолог Дмитро Орєшкін раніше зазначав, що окупаційні війська Росії змушені будуть вийти з території України до кордонів 1991 року. Однак залишається відкритим питання, де зупиниться Київ – все вирішуватиметься на перемовинах із Заходом. У прикордонних з Україною російських регіонах ситуація стане непередбачуваною.

Також раніше ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука висловив думку, що війна Росії проти України не завершиться після того, як українські захисники вийдуть на кордони 1991 року. Лише повний розвал Російської Федерації означатиме остаточну перемогу України у цій війні.

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