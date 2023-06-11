Путін намагатиметься до останнього утримати хоча б шматочок України - Самусь

Якщо у путінського режиму буде достатньо грошей, то РФ зможе наймати 100 тис.к онтрактників на місяць, утримувати режим стабільним і продовжувати війну.

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Володимир Путін буде до останнього утримувати хоча б шматочок України - Михайло Самусь / сайт Кремля, Facebook

Російський диктатор Володимир Путін намагатиметься до останнього утримати хоча б частину окупованих територій України. В іншому випадку можуть статися непрогозовані процеси всередині РФ. Про це в інтерв'ю Главреду сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За словами експерта, якщо у путінського режиму буде достатньо грошей, то країна-агресор РФ зможе наймати 100 тисяч контрактників на місяць і утримувати режим відносно стабільним і продовжувати війну в Україні.

"Оскільки він (Путін, - ред.) знаходиться на Донбасі, він може говорити про те, що РФ зараз сконцентрується і поверне собі "споконвічно російські території" включно з Кримом. Якщо він вийде з Донбасу і демонстративно покаже припинення активної загарбницької війни, то йому буде важко пояснити росіянам, що це взагалі було - навіщо була потрібна "СВО" і чому він здався. Тобто Путін до кінця утримуватиме хоча б шматочок української землі, щоб демонструвати згуртованість, говорити про відновлення потенціалу і разом з Еритреєю та іншими своїми союзниками піде повертати "руські землі", - пояснив Самусь.

Дивіться відео інтерв'ю Михайла Самуся Главреду:

Якщо ж Путін просто виведе свої війська, то може отримати непрогнозовані наслідки для політичної ситуації, тоді адміністрації Путіна доведеться запускати проекти Пригожина.

"Хоча, думаю, вони будуть паралельно розвиватися і посилюватися, але запускатися вже тоді, коли путінському режиму загрожуватиме якась небезпека. Тоді він може зіграти в ілюзію того, що Пригожина призначають секретарем Ради нацбезпеки. Росіяни вже такі "фінти" прокручували - таке робили і при Єльцині, і при Путіні, коли він лавірував на перших етапах своєї кар'єри. Відповідно, протестні настрої будуть абсорбовані, а путінський режим буде рухатися далі. Однак це вимагатиме інших зусиль", - вважає експерт.

На думку Самуся, "Путін намагатиметься залишати хоч шматочок української землі до останнього, тому що для нього важливо продемонструвати те, що він не програв".

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

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