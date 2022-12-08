glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час - Зеленський

8 грудня 2022, 07:02
Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступного року українці будуть найвпливовішою нацією.
Зеленський
Зеленський вважає, що у 2023 році українці будуть найвпливовішою нацією у 2023 році / Скріншот відео пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський очікує, що в 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico, яке назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи.

"Українці також будуть найвпливовішими в наступному році, але вже в мирний час", - сказав глава держави.

Президент подякував усім друзям України в Європі, які"допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час".

"Українські військові, які захищають всіх нас на полях битв, - це №1", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією". Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

Також Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами деяких українських територій він вважає "значущим результатом".

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Путін готує населення до затяжній, виснажливій війні з Україною, яка, як і раніше, спрямована на захоплення додаткових територій.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:30

Що треба завжди говорити дітям: ви здивуєтеся, згадавши ці прості слова

08:15

Католицьке Різдво 2022: коли святкують і чи чекати на вихіднийВідео

08:14

Ми самі вирішуватиме, яке російське місто нам знадобитьсяПогляд

08:00

ЗСУ повернуть Крим без бою, коли контролюватимуть Мелітополь - Андрій Коваленко

08:00

Гороскоп на сьогодні 8 грудня 2022: Рибам - таємниці, Овнам - проблеми, а Дівам - любов

Реклама
07:51

Вся родина була на фронті: у боях за Україну загинув відомий громадський і політичний діяч

07:33

Повня 8 грудня 2022: Близнюкам - популярність, Скорпіонам - сварки, Тельцям - допомогаВідео

07:02

У 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час - Зеленський

06:44

Путін готується до затяжної загарбницької війни з Україною - ISW

06:34

Як російські ліберали допомагають імперії минулого вбивати українцівПогляд

05:00

Ароматний напій, який ми готуємо вдома: як смачно і правильно заварювати чай

04:34

"Дивно, що на підлозі": Волочкова без бюстгальтера показала, як її "зцілює" бородатий мужикВідео

04:05

Вріже дикий холод: синоптик попередив українців про морози до - 20ºВідео

03:30

Дворічну дитину контузило: на Запоріжжі російська ракета знищила будинок і вбила подружжяВідео

02:47

Донька Брюса Вілліса і Демі Мур засвітила спідню білизну на виставці еротичної книги МадонниВідео

02:18

"Доля Хусейна для Путіна малоймовірна": експерт пояснив, чому диктатора РФ навряд чи судитимутьВідео

01:35

Атаки на російські авіабази: західні експерти оцінили потенціал України для повернення КримуВідео

01:30

Гороскоп на тиждень 12-18 грудня 2022: Овнам - хвороби, Левам - небезпеки, а Рибам - нервування

00:30

"Завтра-післязавтра": Подоляк анонсував "бавовну" на російських військових об'єктахВідео

00:08

Як не виглядати "тіткою" після 40 років: 9 модних правил, про які краще забути

Реклама
07 грудня, середа
23:34

Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo та анонсувала поставку потужних САУВідео

22:50

Окупанти залишили після себе підлу пастку: на Херсонщині трагічно загинули четверо поліцейськихВідео

22:29

У Зеленського різко викрили Путіна: Росія хоче захопити Україну, їй не потрібен мирВідео

22:05

Маша Єфросиніна розповіла, як була на межі смерті через пристріт заздрісної колеги

21:46

Лукашенко щось задумав: Білорусь переміщує війська вздовж кордону з УкраїноюВідео

21:27

Російські війська під Бахмутом забивають собі в труну цвяхПогляд

21:27

"До цілі долітає лише третина": експерт розповів, чому ракети Ірану не допоможуть Росії у війніВідео

20:41

Остання любов принцеси Діани зраджував їй з двома моделями

20:40

"Трибунал почнеться протягом року": Чорновіл розповів, за якої умови Путін і компанія опиняться в ГаазіВідео

20:36

Війська РФ вийдуть з України і повинні будуть відійти від кордону на 50-100 кілометрів - ПодолякВідео

20:35

"Найбільші атаки в історії": в Укренерго заявили, що енергосистемі завдано величезної шкодиВідео

20:26

"Пластичних операцій більше, ніж років": Пєсков з дочкою раптово з'явилися на людяхВідео

20:10

Прикмети на 9 грудня: які 3 речі не можна порушувати, щоб біду в сім'ю не залучитиВідео

19:59

Без електрики, води та опалення: Кличко заговорив про сценарій "апокаліпсису" в КиєвіВідео

19:42

Удари по авіабазах РФ могли завдати дроном Ту-141 Стриж, новим БПЛА України або RAM II UAV – експертВідео

19:32

Агент КДБ "Валет" ласий до жінок: у Мережі сплив компромат на завербованого ЛукашенкаВідео

19:25

53-річна Гвен Стефані вагітна - відома стать дитиниВідео

19:12

"Перетворилася на суддю диявола": Лоліта розлютила українців рекламою російського пуховика

19:07

Московська імперська фанаберія полізла з усіх щілинПогляд

18:55

Готують запасний аеродром: у Кремлі планують евакуацію Путіна у разі поразки у війніВідео

Реклама
18:39

Путін спробував стравити Україну з Польщею і вибухнув цинізмом про "гарантії безпеки"

18:35

"Моя красуня": Горбунов ніжно привітав Катю Осадчуз з Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами

18:18

Путін проговорився: вперше назвав "СВО" війною і заявив про загрозу ядерного конфліктуВідео

18:17

Нацгвардійці вправно "приземлили" ворожу ракету зі стрілецької зброї та кулеметівВідео

17:47

Окупанти готують контрнаступ на сході: у ЗСУ назвали напрямокВідео

17:43

Прикмети на 8 грудня: які 3 речі потрібно встигнути зробити, щоб удача липла завждиВідео

17:40

Удари по Енгельс-2 та Дягілєво зірвали плани РФ, але для зламу у повітрі потрібні F-16 – РоманенкоВідео

17:34

Яка контора заплатила заставу за Павелка та Запісоцького і на що можна було витратити ці гроші?

17:33

Путін "зібрався" довго воювати і відправив в Україну 150 тисяч нових окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти