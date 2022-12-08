У 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступного року українці будуть найвпливовішою нацією.

Зеленський вважає, що у 2023 році українці будуть найвпливовішою нацією у 2023 році / Скріншот відео пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський очікує, що в 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico, яке назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи.

"Українці також будуть найвпливовішими в наступному році, але вже в мирний час", - сказав глава держави.

Президент подякував усім друзям України в Європі, які"допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час".

"Українські військові, які захищають всіх нас на полях битв, - це №1", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією". Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

Також Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами деяких українських територій він вважає "значущим результатом".

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Путін готує населення до затяжній, виснажливій війні з Україною, яка, як і раніше, спрямована на захоплення додаткових територій.

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