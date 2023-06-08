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Російська еліта незадоволена Путіним і його шансами у війні - Bloomberg

Дмитро Відоменко
8 червня 2023, 10:00 оновлено 8 червня, 10:04
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Російська еліта хоче покласти край війні у форматі переговорів - вона втомилася і не вірить у перемогу диктатора Путіна.
Путін, ВСУ
Найсприятливішою перспективою в Кремлі бачать переговори в кінці нинішнього року / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 53-тя ОМБр

Настрій концентрованої зневіри охопив російську еліту з приводу перспектив війни, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав в Україні. Навіть найоптимістичніші кремлівські чиновники бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для країни-агресора.

Про це повідомляє новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Як наголошується в публікації, багато представників політичної та ділової еліти втомилися від війни і хочуть, щоб вона припинилася, хоча і сумніваються, що диктатор Путін зупинить бойові дії. Більш того, поки ніхто з еліти не бажає протистояти йому у зв'язку з вторгненням, але його авторитет значно знизився.

За словами двох джерел, найсприятливішою перспективою були б переговори в кінці нинішнього року, які перетворили б війну в "заморожений" конфлікт і дозволили б Путіну проголосити Піррову перемогу, зберігши при цьому частину захопленої української території.

"Еліта знаходиться в глухому куті: вони бояться стати козлами відпущення за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки широке поширення серед російської еліти отримало уявлення про шанс, що Путін не виграє цю війну", - сказав журналістам колишній радник російського уряду Кирило Рогов.

За словами чотирьох джерел, більшість представників еліти і продовжують свою роботу, переконані, що вони не можуть вплинути на диктатора Путіна. А він поки не проявляє ніяких ознак бажання покласти край війні.

Війна в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози президента країни-агресора РФ Володимира Путіна про "дзеркальну відповідь" на атаку безпілотників по Москві. Подоляк підкреслив, що росіяни за період повномасштабної війни проти України використовували майже весь свій інструментарій озброєнь, щоб погрожувати "дзеркальною відповіддю".

Раніше у Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати таких ударів по території Росії, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Нагадаємо, російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко підкреслив, що Росію після поразки у війні проти України чекає смута і виникнення мафіозної війни, в результаті чого РФ просто розпадеться. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розуміє ймовірність такого сценарію, але не боїться цього, адже такий варіант подій йому вигідний. Пригожин візьме участь в розділі територій і власності після розпаду Росії.

Дивіться відео, що військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів про закінчення мобілізаційного ресурсу в РФ:

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