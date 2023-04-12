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Коли закінчиться війна в Україні: Арестович назвав три нові сценарії

Марія Тупік
12 квітня 2023, 20:17 оновлено 12 квітня, 21:36
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За словами Олексія Арестовича, провести мобілізацію знову росіяни не зможуть.
Олексій Арестович, російські військові
Олексій Арестович / УНІАН, Міноборони РФ

Контрнаступ ВСУ може позитивно вплинути на хід війни і відштовхнути окупантів до кордонів 23 лютого. Таку думку озвучив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Зараз ми входимо в контрнаступ. Залежно від його результатів буде той чи інший сценарій. Наприклад, ми зробили успішний контрнаступ і вийшли до воріт в Криму, фактично весь Південний фронт впав, ми повернули його в стан 23 лютого, багато полонених, багато трофеїв. У Росії повинен початися, за одним припущенням, моральний занепад у військах. Путін зможе його потім зупинити "загороджувальними загонами". Чи можливо це, невідомо, його пристрелять генерали. Це велике питання. Точка біфуркації. Інший варіант. Ми пішли в наступ, але у нас не дуже вийшло. Ми досягли якихось середніх результатів і вони сповнені оптимізму і знову намагаються зібрати своє військо, щоб наступати на нас у відповідь", - розповів Арестович в інтерв'ю ютюб-каналу "Голованов".

За його словами, у окупантів будуть проблеми зі збором війська, тому що з Китаєм вони не домовилися, людей вистачить, а власного озброєння і військової техніки їм не вистачить.

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"У них і зараз вже 40% військ – це так звані Стрілецькі батальйони, які їздять на автобусах і вантажівках без бронетехніки, без важкого озброєння. Третій варіант такий. Ми пішли, досягли своїх цілей, вийшли на кордон з Кримом, але вони так само стоять. Це буде якась війна за Крим і Донбас. Дуже несприятлива для них, тому що у нас через звільнення територій звільняється велика кількість людей і ми можемо частіше проводити ротацію, діставати далі і т.д. тобто, який саме сценарій буде, ми не знаємо. Треба дивитися, чим завершиться контрнаступ. Але в будь-якому з цих сценаріїв лютий 2024 це занадто великий термін для РФ в її нинішньому становищі", - зазначив колишній радник ОП.

Він також додав, що провести мобілізацію знову росіяни не зможуть. Санкції їх заломлюють, вони витрачають величезну кількість грошей на компенсацію, приватний видобуток золота дозволили або збираються дозволити.

"Це дуже несприятлива ознака. Це означає, що вони стали продавати свій запас золота. Зрештою, вони опиняться перед вибором — платити силовикам або платити пенсіонерам, бюджетникам і всім іншим. А це дилема, яка змусить їх думати про кінець війни всерйоз, вони і зараз про це думають. Інакше не було б пропозицій про переговори без попередніх умов, які сиплються звідти кожен місяць. Стратегія - це географія. Росіяни чекають удару на південь, умовно кажучи в Крим або на узбережжі Азовського моря. Або два удари – один на південь, а інший кудись на північ Луганської області. Ми не знаємо, за яким сценарієм піде Генштаб. Максимум зрозумілий - вихід на кордон з Кримом", — підкреслив Арестович.

Контрнаступ ЗСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план.

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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