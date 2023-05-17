Куля була в міліметрах від серця: після тяжкого поранення воїн з Донбасу знову захищає Україну

Після одужання Віталія хотіли комісувати, але наш герой сам настояв на поверненні у бойовий підрозділ на передову.

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Після тяжкого поранення воїн з Донбасу знову захищає Україну / Колаж: Главред, фото: Національна гвардія України

Захисник, який раніше отримав важке поранення, коли куля застрягла в міліметрах від його серця, одужав і знову став на захист рідної країни.

Як розповіли у Національній гвардії України, захисник на ім'я Віталій не має позивного, але побратими кличуть його "Вікторович".

"Мені 54 роки, родом з Покровська, Донецької області. Працював шахтарем, прохідником був. Тому вже вийшов на пенсію, у шахтарів вона раніше", - розповідає про себе Віталій.

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Тяжке поранення захисник отримав у середині лютого поточного року. Під час виконання бойового завдання в нього влучила куля. Вона пройшла крізь ліве плече, ліву легеню буквально в міліметрах від серця, роздробила поперечний відросток п'ятого грудного хребця. Віталій пригадує, як відчув гострий пекучий біль в ділянці серця та виділення крові з кашлем.

Чоловіка негайно ж госпіталізували. У Хмельницькій міській лікарні хірурги успішно провели операцію, діставши кулю. З операційної "Вікторович" навіть вийшов власними ногами.

Командир розповідає, що після одужання Віталія хотіли комісувати, але наш герой сам настояв на поверненні у бойовий підрозділ 5 Слобожанської бригади Нацгвардії, де служив до поранення.

"Не може він без нас жити!" - сміється командир роти.

У Нацгвардії додали, що чоловік був мобілізований ще у 2015 році, але через свій стан здоров'я його визнали непридатним до військової служби. Після того як країна-агресорка Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Віталій вирішив добровольцем приєднатися до Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше український снайпер з 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого встановив світовий рекорд по дальності снайперського пострілу. Український боєць ліквідував російського ворога з дистанції 2710 метрів. Пізніше факт ліквідації підтвердив Генштаб ЗСУ.

Також Главред розповідав, що російський поет-окупант Михайло Цикало з Оренбурзької області, який зміг повернутися живим з України, самоліквідувався в розташуванні своєї ж військової частини. 26-річний сержант-контрактник 419-го навчального мотострілецького полку був у лавах окупантів навесні минулого року.

Дивіться відео про те, як ЗСУ системно контратакують окупантів РФ під Бахмутом:

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