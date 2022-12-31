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Дистанція - 2710 метрів: український снайпер ліквідував ворога і встановив світовий рекорд

31 грудня 2022, 11:44
Український снайпер з Центру спецоперацій імені отамана Антіна Головатого встановив світовий рекорд з дальнього бойового пострілу.
Снайпер, ВСУ
Український снайпер ліквідував ворога і встановив світовий рекорд/ Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Український снайпер з 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого встановив світовий рекорд по дальності снайперського пострілу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів офіцер Сил спеціальних операцій Алекс Туманов.

Він каже, що український боєць ліквідував російського ворога з дистанції 2710 метрів. Пізніше факт ліквідації підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Приціл Nightforce. Боєприпасом Hornady А-Max BMG, 750 grain. І з використанням призми Wedge Prism 100 MOA / 29,1 MRAD. Метою були вогневі позиції противника, які вели постійний обстріл мирних селищ і позицій ЗСУ", – зазначив Туманов. І додав, що наш снайпер стріляв з McMillan TAC 50.

"Постріл був виконаний з дистанції 2710 метрів по двох противниках, які вели вогонь по позиціях ЗСУ. Враховувалися всі найменші фактори погодних умов і рельєфу місцевості. Вітер - близько 1 м/с. Після коригування першого пострілу наступні були здійснені в ціль. Початкова швидкість - 836 м/сек", - каже офіцер.

Туманов також уточнив, що офіційно рекордом по дальності вважається постріл канадського снайпера з позивним WALI на 3540 метрів під час війни в Іраку. Але нещодавно той сам розповів, що цей рекорд – міф, вигаданий його командуванням. І ось тому тепер звання рекордсмена має належати українському снайперу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області. Точний удар було завдано в районі населеного пункту Дніпряни. У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. В результаті окупанти вивозили звідти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли в найближчий госпіталь.

Крометого, бійці Збройних сил України знищили 529 окупантів РФ, які були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області. Родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.

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