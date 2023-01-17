Від долі не втік: окупант, що вижив на війні в Україні, самоліквідувався на батьківщині

В одному зі своїх віршів Цикало, іронічно, передрік свою дурну смерть.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Російський поет-окупант Михайло Цикало з Оренбурзької області, який зміг повернутися живим з України, самоліквідувався в розташуванні своєї ж військової частини.

26-річний сержант-контрактник 419-го навчального мотострілецького полку був у лавах окупантів навесні минулого року. Додому він повернувся цілим і неушкодженим, повідомив OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе.

"В основному перебував у величезному ангарі з технікою, де взимку досить холодно і замерзають замки. 5 грудня 2022 року Цикало намагався відігріти один із замерзлих замків, коли в його руках вибухнув газовий пальник. Сержант отримав серйозні опіки і тільки 7 грудня відмучився", - розповів Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

В одному зі своїх віршів Цикало, іронічно, передрік свою дурну смерть: "холодний шлях крізь жаркий розум / кличе мене вперед у темряві. / Закриті двері - шлях вільний. / А світло вдалині - згаслий факел".

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Вам може бути цікаво: