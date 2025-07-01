Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

Альона Вороніна
1 липня 2025, 15:43
196
Перемога України у війні досі залишається досяжною, але це можливо, лише якщо західні країни змінять свій підхід.
Украинские военные
Україна може перемогти у війні з РФ/ колаж: Главред, фото: 831 бригада тактичної авіації, 4 окрема танкова бригада

Основні тези з матеріалу Foreign Affairs:

  • Україна все ще може перемогти у війні проти РФ
  • Але для цього Захід повинен змінити свій підхід і надати більше допомоги

Україна все ще може перемогти у війні проти країни-агресорки Росії, попри затяжну війну, вразливість на фронті і "втому" союзників. Проте для цього західні держави повинні змінити свої підходи у всіх площинах – як у військовій, так і в економічній та дипломатичній.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Affairs. Зазначається, що країна-агресорка Росія набагато слабша економічно, ніж вважає багато аналітиків, і її військову економіку все ще можуть сильно підірвати жорсткі санкції та експортний контроль.

відео дня

У той же час у матеріалі наголошується, що Україна "воює розумно", і вона могла б переломити ситуацію на полі бою, якби мала більше високотехнологічних дронів, систем ППО, ракет дальнього радіуса дії і боєприпасів. Якщо стратегія Європи і США зміниться і вони нададуть Україні більше допомоги, то українці все ще можуть виграти війну.

У статті зазначається, що переконання Трампа і наближених до нього осіб у тому, що Україна нібито може програти і погодитися на переговори з відчаю, ґрунтується на "надмірно вузькому розумінні" динаміки бойових дій. Foreign Affairs пише, що Україна досягла "вражаючих перемог", попри значні обмеження західної допомоги: відбила наступ на Київ у 2022 році, звільнила Харківщину і провела успішну операцію "Павутина".

Також автори статті наголосили, що зусиллям України постійно перешкоджали не нестача людських ресурсів або рішучості, а недостатнє постачання передових військових можливостей. У виданні нагадали, що ще задовго після того, яке РФ розгорнула сучасні танки, винищувачі п’ятого покоління і новітні ракети, українці були змушені тривалий час чекати на аналогічні засоби. Проте, коли такі засоби надійшли від партнерів, українцям забороняли застосовувати їх по цілях на території Росії, аж поки Сполучені Штати Америки не пом’якшили свої правила у 2024 році.

"Захід не затягує війну через "занадто багато допомоги", навпаки – затягує її, надаючи занадто мало і з затримками", – наголошується у матеріалі.

Водночас зазначається, що санкції проти РФ, які запровадили інші держави, були досить "половинчастими". Санкції проти Росії містили стільки пом’якшень, що були позбавлені повного впливу.

У виданні Foreign Affairs вважають, що перемога України – як мінімум, збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і Євросоюзі – усе ще в межах досяжності. Проте для того, щоб це стало реальністю, повинні відбутися фундаментальні зміни у стратегії Заходу. Для цього Захід повинен збільшити військову допомогу для України, а також вдатися до рішучих економічних заходів проти країни-агресорки Росії.

"Перемога не буде швидкою, дешевою чи легкою. Але вона все ж можлива – і, ймовірно, коштуватиме менше життів і ресурсів, ніж увічнення статус-кво. Залишається з’ясувати, чи готовий Захід, особливо Європа, виявити політичну волю, щоб забезпечити це майбутнє", – підсумувало видання.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, з’явилася важлива заява Зеленського про фронт – війська отримали спецзавдання, є результати. Президент Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося зірвати плани Росії на Сумщині, успішно виконавши поставлені бойові завдання.

Нагадаємо, військовий назвав реальні перспективи закінчення війни. Росія нарощує виробництво дронів та ракет для посилення наступальних можливостей у війні проти України.

Також раніше повідомлялося, що літній наступ РФ зайшов у глухий кут – ЗМІ розкрили головні причини провалу. Військові аналітики прогнозують провал літнього наступу через слабкість розвідки та кадрові проблеми.

Читайте також:

Що таке Foreign Affairs?

Foreign Affairs — це американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, який видається Радою з міжнародних відносин, некомерційною, позапартійною членською організацією та мозковим центром, що спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних справах США. Друкований журнал, заснований 15 вересня 1922 року, виходить кожні два місяці, а на веб-сайті щодня публікуються статті та антології кожні два місяці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

16:38Війна
Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

15:43Україна
В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

15:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

Набрав на дольче віті: Максим Галкін здивував своєю вагою

Набрав на дольче віті: Максим Галкін здивував своєю вагою

Гороскоп на завтра 2 липня: Скорпіонам - сильна образа, Рибам - винагорода

Гороскоп на завтра 2 липня: Скорпіонам - сильна образа, Рибам - винагорода

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Останні новини

16:48

І на хліб, і на шашлик вистачало: що можна було купити за 10 гривень у 1996 році

16:44

"Наклав у штани": Арестович пожалівся, що його ледь не побив "дідусь" в ІспаніїВідео

16:38

Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

16:35

Головні свята в липні 2025: коли українцям потрібно йти до церкви

16:21

Чому Іван Мазепа дратує росіян: одна ситуація залишила клеймо "зрадника"Відео

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
16:14

Названо дві основні завдання нового наступу РФ - для яких міст особлива загроза

16:10

Не просто мода: навіщо на телефоні 3 камери, секретні функції ґаджетів

16:10

Школярі масово залишають Україну: за кордон їдуть і хлопчики, і дівчатка

15:58

Гороскоп Таро на завтра 2 липня: Терезам - слухати серце, Рибам - сміливість

Реклама
15:43

Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

15:34

"Повна розпуста": ексдівчина Налчаджиоглу вийшла на зв'язок після розставання з ним

15:32

Секрет розкрито: навіщо потрібні 3 відсіки у пральній машині та куди сипати порошок

15:26

Сюрприз для водіїв: ціни на бензин і дизель в Україні кардинально зміняться

15:15

В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

15:06

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

14:58

Китайський гороскоп на завтра 2 липня: Півням потрібно "попітніти", Козлам - суперечки

14:55

Чому 2 липня не можна шити і прати: яке церковне свято

14:50

РФ не уникне покарання: Зеленський зробив важливий крок щодо спецтрибуналу

14:35

Де 3 відмінності між чоловіками: лише люди з "орлиним зором" вгадають

14:30

Відправити посилку зможуть не всі: Укрпошта ввела суворі обмеження для українців

Реклама
14:21

Українцям за кордоном спростили нотаріальні послуги: що зміниться з 1 липня

14:18

Де можна хоронити домашніх улюбленців: священник дав відповідьВідео

14:17

Чи можна носити сережки у формі хрестиків: священник чітко відповів

14:07

Дрони СБУ вдарили по ключовому заводу РФ: ЗМІ повідомили про можливі збитки

13:44

"Аромат перемоги" у флаконі: Трамп випустив власні парфуми, відома ціна

13:37

Старше за Гатьманщину: де в Україні росте дерево, яке ніхто не може зрубати

13:30

Меган Маркл у сказі через весілля Безоса: що сталося

13:07

Сирський заборонив скупчення військових на полігонах: із чим це пов'язано

12:45

Зірка "Коли ми вдома" і "За двома зайцями" у важкому стані - деталі

12:34

Перевозив мільйон барелів нафти: танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув

12:30

Золоті правила купівлі кави: як вибрати напій, вартий своїх грошей

12:25

Paramount+ українською: Київстар ТБ і MEGOGO уклали ко-ексклюзивну угоду

12:16

Кошти з "тисячі Зеленського" будуть повертати: українців попередили

11:22

Тарифи подорожчають на 50%: українцям підвищать вартість комуналки після війни

11:17

Від ударів летіли іскри: дрони ГУР уразили низку важливих об'єктів РФ в Криму

10:29

ЗСУ зірвали бліцкриг окупантів на гарячій ділянці фронту - речник УДА

10:23

Міни калічать росіян: ЗМІ – про наслідки виходу України з Оттавської конвенції

10:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 липня (оновлюється)

09:53

У Німеччині вбили українку з однорічною дитиною, злочинець з'явився з повинною

09:39

Відчувають усі: 4 знаки зодіаку з надзвичайно надприродною інтуїцією

Реклама
09:16

"Закрити бізнес і повернутися до ПАР": Трамп порадив Маску прикрити лавочку

09:04

Чотири аеропорти призупинили роботу: у РФ поскаржилися на атаку десятків дронів

09:00

"Нога не працює відсотків на 80": у зірки "Слуги народу" серйозні проблеми зі здоров'ям

08:51

Після двох хлопчиків: партнер Ріанни випадково назвав стать їхньої третьої дитини

08:41

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти лимони

08:18

У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

08:08

Карта Deep State онлайн за 1 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

КНДР перекидає елітні війська для війни з Україною – що задумав ПутінПогляд

07:46

У Резерв+ з'явилася нова функція: як зняти себе з розшуку

07:10

Що не так в офісі: лише суперуважні люди знайдуть помилку за 11 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти