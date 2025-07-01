Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

Перемога України у війні досі залишається досяжною, але це можливо, лише якщо західні країни змінять свій підхід.

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Україна може перемогти у війні з РФ/ колаж: Главред, фото: 831 бригада тактичної авіації, 4 окрема танкова бригада

Основні тези з матеріалу Foreign Affairs:

Україна все ще може перемогти у війні проти РФ

Але для цього Захід повинен змінити свій підхід і надати більше допомоги

Україна все ще може перемогти у війні проти країни-агресорки Росії, попри затяжну війну, вразливість на фронті і "втому" союзників. Проте для цього західні держави повинні змінити свої підходи у всіх площинах – як у військовій, так і в економічній та дипломатичній.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Affairs. Зазначається, що країна-агресорка Росія набагато слабша економічно, ніж вважає багато аналітиків, і її військову економіку все ще можуть сильно підірвати жорсткі санкції та експортний контроль.

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У той же час у матеріалі наголошується, що Україна "воює розумно", і вона могла б переломити ситуацію на полі бою, якби мала більше високотехнологічних дронів, систем ППО, ракет дальнього радіуса дії і боєприпасів. Якщо стратегія Європи і США зміниться і вони нададуть Україні більше допомоги, то українці все ще можуть виграти війну.

У статті зазначається, що переконання Трампа і наближених до нього осіб у тому, що Україна нібито може програти і погодитися на переговори з відчаю, ґрунтується на "надмірно вузькому розумінні" динаміки бойових дій. Foreign Affairs пише, що Україна досягла "вражаючих перемог", попри значні обмеження західної допомоги: відбила наступ на Київ у 2022 році, звільнила Харківщину і провела успішну операцію "Павутина".

Також автори статті наголосили, що зусиллям України постійно перешкоджали не нестача людських ресурсів або рішучості, а недостатнє постачання передових військових можливостей. У виданні нагадали, що ще задовго після того, яке РФ розгорнула сучасні танки, винищувачі п’ятого покоління і новітні ракети, українці були змушені тривалий час чекати на аналогічні засоби. Проте, коли такі засоби надійшли від партнерів, українцям забороняли застосовувати їх по цілях на території Росії, аж поки Сполучені Штати Америки не пом’якшили свої правила у 2024 році.

"Захід не затягує війну через "занадто багато допомоги", навпаки – затягує її, надаючи занадто мало і з затримками", – наголошується у матеріалі.

Водночас зазначається, що санкції проти РФ, які запровадили інші держави, були досить "половинчастими". Санкції проти Росії містили стільки пом’якшень, що були позбавлені повного впливу.

У виданні Foreign Affairs вважають, що перемога України – як мінімум, збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і Євросоюзі – усе ще в межах досяжності. Проте для того, щоб це стало реальністю, повинні відбутися фундаментальні зміни у стратегії Заходу. Для цього Захід повинен збільшити військову допомогу для України, а також вдатися до рішучих економічних заходів проти країни-агресорки Росії.

"Перемога не буде швидкою, дешевою чи легкою. Але вона все ж можлива – і, ймовірно, коштуватиме менше життів і ресурсів, ніж увічнення статус-кво. Залишається з’ясувати, чи готовий Захід, особливо Європа, виявити політичну волю, щоб забезпечити це майбутнє", – підсумувало видання.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, з’явилася важлива заява Зеленського про фронт – війська отримали спецзавдання, є результати. Президент Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося зірвати плани Росії на Сумщині, успішно виконавши поставлені бойові завдання.

Нагадаємо, військовий назвав реальні перспективи закінчення війни. Росія нарощує виробництво дронів та ракет для посилення наступальних можливостей у війні проти України.

Також раніше повідомлялося, що літній наступ РФ зайшов у глухий кут – ЗМІ розкрили головні причини провалу. Військові аналітики прогнозують провал літнього наступу через слабкість розвідки та кадрові проблеми.

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Що таке Foreign Affairs? Foreign Affairs — це американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, який видається Радою з міжнародних відносин, некомерційною, позапартійною членською організацією та мозковим центром, що спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних справах США. Друкований журнал, заснований 15 вересня 1922 року, виходить кожні два місяці, а на веб-сайті щодня публікуються статті та антології кожні два місяці, пише Вікіпедія.

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