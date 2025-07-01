"Повна розпуста": ексдівчина Налчаджиоглу вийшла на зв'язок після розставання з ним

Налчаджиоглу та Оверковська уникають публічних коментарів щодо завершення їхнього роману.

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Колишня дівчина Мурата Налчаджиоглу записала емоційне звернення / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/overkovskaja

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Мурата Налчаджиоглу і Людмилу Оверковську запідозрили в розставанні

На тлі чуток тренерка висловилася про брехню і розпусту

Турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджиоглу знову потрапив до преси через свої любовні пригоди - цього разу його підозрюють у розставанні з фітнес-тренером Людмилою Оверковською. Пара відкрито заявила про свої стосунки лише у квітні, але зараз весь спільний романтичний контент зник з їхніх сторінок у соціальних мережах.

Про розставання і його причини ні Налчаджиоглу, ні Оверковська не говорять відкрито. Однак нещодавно Людмила у своєму блозі в Instagram опублікувала відео, в якому розмірковує про розпусту та зраду.

відео дня

Тренерка відвідала на кладовищі могилу своєї покійної матері. Там до неї прийшли думки про життя і смерть, а також про земні гріхи, серед яких вона не раз згадала обман і невірність. З огляду на те, що це - перший особистий пост Оверковської з моменту появи чуток про розставання з Налчаджиоглу, у Мережі припускають, що багато в чому він звернений саме до Мурата.

Колишня дівчина Мурата Налчаджиоглу записала емоційне звернення / instagram.com/overkovskaja

"Суєта суєт і томління духу. Наскільки ми з вами загрузли у брехні, бруді, розпусті. ... Наскільки ми звикли обманювати наших коханих. Сьогодні одна кохана, завтра - інша кохана, або сьогодні один коханий, завтра - інший коханий. Повна розпуста. Ми думаємо, що будемо жити вічно. З цими грошима, з цими зв'язками любовними, і наче ніколи не помремо", - сказала Людмила і закликала "не брехати, не лицемірити, щоб не було соромно за наші вчинки".

Колишня дівчина Мурата Налчаджиоглу записала емоційне звернення / instagram.com/overkovskaja

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Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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