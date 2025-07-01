Названо дві основні завдання нового наступу РФ - для яких міст особлива загроза

РФ намагається прорватися до Дніпропетровщини, щоб розширити фронт і посилити тиск на українське керівництво під час переговорів, зазначив аналітик.

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Які два завдання нового наступу РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 22 ОМБр

Про що сказав Снєгирьов:

РФ намагається прорватись до Дніпропетровщини для тиску на українське військово-політичне керівництво

В рамках нового наступу ворог намагатиметься виконати 2 завдання

У межах нового літнього наступу російські війська прагнуть прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області на Новопавлівському та Покровському напрямках. Про це в коментарі Главреду розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, Кремль намагається використати прорив у бік Дніпропетровщини для посилення військово-політичного тиску на українське керівництво під час переговорного процесу, зокрема шляхом розширення зони бойових дій.

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Снєгирьов зауважив, що противник намагатиметься вирішити два ключові завдання. По-перше - встановити контроль над тими частинами Донецької області, які залишаються під контролем ЗСУ, а також розширити фронт, зокрема у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, головною метою наступу, за його словами, є захоплення таких важливих населених пунктів, як Покровськ, Костянтинівка, Торецьк, а також встановлення контролю над трасою Бахмут–Костянтинівка. Особливу увагу ворог приділяє спробі взяти Костянтинівку впродовж літнього періоду.

"Я скептично оцінюю можливість росіян досягти цілей нинішнього наступу. Адже мова йде про великі промислові міста, а оскільки там були підготовлені інженерні споруди, то "цей дощ надовго"", - резюмував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про успішну атаку ударними безпілотниками "Бобер" по російських системах ППО та інших цілях на тимчасово окупованій території Криму.

Тим часом у Сумській області українські сили зірвали спробу блискавичного наступу армії РФ, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За даними The Washington Post, російські війська стикаються з великими труднощами, які заважають досягти значних результатів на полі бою. Без широкої мобілізації та підтримки з боку КНДР окупанти навряд чи зможуть розпочати масштабний наступ.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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