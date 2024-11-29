Трамп хоче переговорів з КНДР: США потрібно закінчити війну в Україні - ЗМІ

Кім Чен Ин досі вважає політику США щодо Північної Кореї ворожою.

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Покращення відносин між КНДР і США до закінчення війни в Україні майже неможливе / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, kremlin.ru

Головні тези статті:

Трамп хоче налагодити зв'язки з КНДР

У США розглядають можливість переговорів з Кім Чен Ином

Кінець війни в Україні вплине на покращення відносин між США та КНДР

Новообраний президент США Дональд Трамп прагне покращити зв'язки США із Північною Кореєю. Наразі в Пхеньяні не налаштовані на діалог з Штатами, але змінити це може закінчення війни в Україні.

Як пише Business Insider, у КНДР політику США все ще сприймають як "ворожу", а результати президентських виборів 2024 року не опублікувало жодне місцеве медіа.

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Кілька днів тому низка західних ЗМІ повідомила, що Трамп розглядає можливість відновлення прямого діалогу з Кімом, як це відбувалося під час його першого терміну. Втім, сучасна геополітика суттєво відрізняється від ситуації кількарічної давності. Якщо Трамп у разі свого повернення на посаду президента займе м’якшу позицію щодо країни-агресора Росії у контексті війни в Україні, це може вплинути на посилення позицій Пхеньяна.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Представник Центру досліджень науки та безпеки Деніел Солсбері зазначив, що з одного боку, Трамп може зайняти більш поблажливу позицію до РФ порівняно з адміністрацією Байдена, а з іншого боку, йому потрібно буде знайти відповіді на виклики, пов’язані з ядерною програмою Північної Кореї.

На думку аналітиків, Трамп ймовірно віддасть перевагу політиці "пряника" у діалозі з Кімом, зважаючи на попередній досвід. Угода між Вашингтоном і Пхеньяном можлива, хоча й малоймовірна. Трамп, можливо, запропонує послаблення санкцій і скорочення військової присутності США у Кореї в обмін на припинення співпраці Пхеньяна з Росією. Йдеться, ймовірно, і про повернення солдатів КНДР із РФ.

Однак важливо розуміти, що покращення відносин між США та КНДР малоймовірне, доки триває війна в Україні. Проблема й в тому, що розвиток нових альянсів між Москвою та Пхеньяном також ускладнює цей процес.

Зовнішня політика Дональда Трампа - що відомо

Відколи Трамп виграв президентські вибори, він та його представники озвучили основні напрямки зовнішньополітичної діяльності Штатів на найближчі роки. Зокрема, США будуть намагатися закінчити війну в Україні. Як писав Главред, генсек Альянсу нещодавно повідомив, що країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента країни-агресора Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція.

Якщо говорити про терміни, то адміністрація нового президента США займеться темою переговорів щодо України із січня, заявив конгресмен від штату Флорида Майк Волтц.

Раніше також повідомлялося, що Дональд Трамп може провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Команда Трампа переконана, що такі переговори можуть знизити ризики збройного конфлікту на Корейському півострові. До того ж оточення Трампа вважає, що прямий контакт допоможе "розтопити лід" та налагодити контакт між Вашингтоном та Пхеньяном.

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