Відмовляються йти в бій: армія РФ масово дезертирує на одній з ключових ділянок

Солдати з Росії, не бажаючи миритися з жахливим ставленням, залишають свої позиції на Херсонщині.

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Окупанти відмовляються воювати на Херсонщині / Колаж: Главред, фото Генштаб ЗСУ, скрин

Про що йдеться:

Окупантів з РФ режим Кремля "кинув" на виплати за участь у війні

В армії РФ процвітає свавілля командирів

На Херсонщині окупанти відмовляються воювати

Агресори з Росії масово залишають позиції в окупованій частині Херсонської області. Деталі повідомив партизанський рух "Атеш".

Як розповідають партизани, дезертирство у 205-й мотострілецькій бригаді на Придніпровському напрямку спровоковано свавіллям командирів. Йдеться про групові побиття, погрози відправити на завдання "в один кінець" і цілодобові чергування.

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Окрім цього, партизанський рух "Атеш" повідомив, що в додачу цілими місяцями не надходять обіцяні виплати військовослужбовцям РФ.

"Солдати, не бажаючи миритися з таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються по допомогу до правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205-й бригаді вони набули масового характеру", — зазначили активісти руху "Атеш".

Ситуація на фронті - що відомо

Нещодавно Сергій Грабський назвав напрямок, де вирішується доля війни просто зараз. Саме південь України, як він зазначив, має одне з найбільших значень війни Росії проти України.

Своєю чергою полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, де саме на фронті РФ зазнає постійних поразок. Практично всі атаки окупантів наштовхуються на ефективну оборону українських військових, завдаючи ворогові значних втрат.

Як повідомляв Главред, поки що Донецька область не по зубах РФ. Таку думку висловлює військовий оглядач Давид Шарп. Він підкреслює, що у Росії на тлі важких втрат не вистачає можливості тиснути буквально скрізь.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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