"Прояв істерії": експерт розвінчав ганебний фейк РФ про танки Леопард для України

Росія намагається використовувати міжнародні майданчики для відвертих маніпуляцій і пересмикування фактів.

Танки Leopard 2, Олександр Мусієнко / bundeswehr.de, Facebook Мусієнко

Істерична заява Росії про зарядах з урановими сердечниками для боєприпасів до "Леопард" не варто розглядати всерйоз, оскільки вони не відповідають дійсності.

В інтерв'ю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що снаряди для "Леопардів" існують різних типів.

"Ми ще не знаємо, які саме отримає Україна, але я не думаю, що це будуть снаряди з посиленою (урановою) частиною. Та й навіть якщо це було так, це не вважається ні ядерною зброєю, ні, тим більше, брудною бомбою. Тому що тут уран використовувався для посилення ефекту - фактично, для випалювання броні. Тому не факт, що ми отримаємо саме такі снаряди", - зазначив експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Також він підкреслив, що фактично, Росія намагається використовувати міжнародні майданчики, де вона ще, на жаль, присутня, для відвертих маніпуляцій і перекручування фактів.

"Але так чи інакше, така реакція - черговий прояв російської істерії, невпевненості у власних силах. Тому вони і намагаються придумати якісь звинувачення в бік України", - підсумував Мусієнко.

Танки Leopard для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було прийнято рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що" втомився від цього шоу " і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Росія може піти на повторний наступ на Україну вже в лютому. Рішення по постачання Києву танків Leopard має ключове значення. Якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard українській державі, Варшава передасть їх сама.

Найближчим часом Польща організовує навчання для українських військових на танках Leopard. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

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