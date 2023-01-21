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"Втомилися від цього шоу, відправляйте танки Україні": сенатори США жорстко "наїхали" на ФРН

21 січня 2023, 08:59
Програш Путіна в Україні – в національних інтересах Німеччини, підкреслив сенатор Ліндсі Грем.
Ліндсі Грем
Ліндсі Грем / Facebook / LindseyGrahamSC

Група американських сенаторів у жорсткій формі зажадала від західних країн негайно надати Україні танки для відбиття російської збройної агресії.

Жорстку заяву зробив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем за підсумками зустрічі з керівництвом України.

При цьому американський політик був емоційний і особливо не підбирав дипломатичних виразів.

"Щоб вигнати росіян, українській армії потрібні танки. Я втомився від цього (нецензурно, - ред.) шоу, яке супроводжується розмовами про те, хто буде їх поставляти, і коли їх будуть поставляти. Путін намагається перемалювати карту Європи силою. Світовий порядок поставлений на шальки терезів", — заявив Грем.

Він упевнений в тому, що програш Путіна в Україні – в національних інтересах Німеччини.

"Німці, відправте танки Україні, тому що вона потребує їх. У ваших національних інтересах програш Путіна у війні проти України. Адміністрація Байдена, передайте американські танки, щоб інші наслідували ваш приклад", - додав Грем.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем і Шелдоном Уайтгаузом.

В офісі президента повідомили, що під час зустрічі "відбувся обмін думками щодо подальших кроків, які могли б сприяти посиленню підтримки нашої країни з боку Конгресу США".

Допомога Заходу Україні

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України. Водночас Ллойд Остін заявив після засідання, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в суботу.

Інші новини:

танки Ліндсі Грем війна Росії та України
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