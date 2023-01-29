Танки Заходу на полі бою: Резніков назвав терміни, коли Україна очікує отримати бойові машини

Для отримання західних танків і підготовки українських фахівців знадобиться певний час, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Україна сподівається, що танки Заходу вже в березні будуть на полі бою - Резніков / Колаж bundeswehr.de, УНІАН

Влада сподівається, що Україна отримає передані західним світом танки вже в березні. На процес передачі бойових машин і навчання українських військових піде час. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю канадському телеканалу CBC він розповів про те, що Україна хотіла б вже в березні задіяти в боях з російськими окупантами танки, які передав Захід.

Коментуючи останні рішення країн-партнерів України, він зазначив, що танки – це "тільки початок".

Також Олексій Резніков підкреслив, що на отримання танків і підготовку українських солдатів знадобиться час.

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня оголосив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити Україні танки Leopard 2.

Крім того, Берлін дозволить третім країнам передавати німецькі Leopard іншим державам. Завдяки цьому Україна зможе отримати ці танки.

За даними німецького видання Spiegel, Захід передає Україні близько 80 танків Leopard. Це два батальйони по 40 одиниць техніки.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Україна отримає Leopard 2 приблизно через 3 місяці.

Він підтвердив інформацію про передачу двох батальйонів танків. Перші 14 одиниць Leopard 2A6 повинні бути швидко підготовлені для відправки Україні.

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