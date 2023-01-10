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Франція та Польща підштовхують Німеччину до відправки танків "Леопард" в Україну - Politico

10 січня 2023, 08:12
Париж тисне на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня.
Бойовий танк Leopard 2
Виробник сучасних танків Leopard 2 - німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann / Bundeswehr

Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати поставки в Україну сучасних бойових танків Leopard 2. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників, імена яких не називаються.

Як пише видання, поставка сучасних західних танків, таких як Leopard 2, стане великим стимулом для Збройних сил України, оскільки союзники Києва поки що були готові відправити лише старі танки радянської епохи, які все ще перебували на складах країн Східної Європи.

За словами представника Франції, Париж тисне на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня.

"Українці дійсно хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", – пояснив він.

Оскільки виробник танків - німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхня відправка в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

Одним з елементів тиску на Німеччину була заява президента Еммануеля Макрона про постачання французьких колісних танків.

"Між Макроном і Зеленським є домовленість, і вона буа частково інсценована, щоби зняти небажання США та Німеччини (щодо відправки танків – ред.)", - додав він.

Аналогічний тиск виходить і від Польщі, яка хоче сформувати широку коаліцію західних партнерів для спільної передачі "Леопардів" Україні.

"Ми закликаємо інші країни сформувати широку коаліцію для передачі Україні сучасніших танків, таких як танки "Леопард", — заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Поставки Україні танків Leopard

7 січня глава фінського комітету з оборони Антіі Хаккянен заявив, що якщо в Європі буде ухвалено рішення про передачу країнами танків Leopard 2 Україні, Фінляндія приєднається до військової допомоги і віддасть частину своїх німецьких танків Києву.

8 січня у Бундестазі закликали передати Україні німецькі танки Leopard для відбиття російської агресії.

9 січня офіційний представник канцлера ФРН Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт заявив, що на даний момент офіційний Берлін не має наміру поставляти танки моделі Leopard 2 для потреб ЗСУ.

Водночас німецький віце-канцлер Роберт Хабек заявив, що уряд Німеччини не виключає ухвалення рішення про постачання Україні танків Leopard 2. Після передачі бойових машин піхоти Marder Берлін продовжить військову підтримку Києва, орієнтуючись на ситуацію на полі бою.

Інші новини:

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