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У Польщі хочуть розпочати навчання на танках Leopard 2 для ЗСУ

22 січня 2023, 15:51
Навчання на танках почнуться найближчим часом - "в перспективі днів, а не місяців".
Танк Леопард, ВСУ
У Польщі анонсували навчання для ЗСУ на Leopard 2 / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Вікіпедія

Найближчим часом Польща організує навчання для українських військових на танках Leopard. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

У Польщі заявили про готовність до "нестандартних дій", щоби змусити Німеччину схвалити передачу Leopard 2 Україні, передає TVN24.

За словами Пшидача, навчання ЗСУ на танках розпочнуться найближчим часом, а саме "в перспективі днів, а не місяців".

"Це відбудеться найближчим часом. Українські офіцери та сержанти будуть проходити навчання на польських танках, а також на танках інших наших партнерів, тому що немає часу", - заявив Пшидач.

Танки Leopard для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Росія може піти на повторний наступ на Україну вже в лютому. Рішення по постачання Києву танків Leopard має ключове значення. Якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard українській державі, Варшава передасть їх сама.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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