Ту-22 готувався до вильоту, але згорів дотла: деталі удару по військовому аеродрому РФ

Розмір полум'я палаючого Ту-22М говорить про те, що літак був заправлений перед вильотом.

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Ту-22М знищений на авіабазі "Сольці" / Колаж: Главред, Фото : defence-ua.com, скріншот

В результаті удару по російській військовій авіабазі "Сольці" в Новгородській області, як мінімум один стратегічний дальній бомбардувальник Ту-22М3 був повністю знищений.

Про це свідчать фотографії охопленого полум'ям ракетоносця РФ, який став жертвою удару дрона по авіабазі "Сольці", пише Defence-ua.

"А це вже 100% незворотна втрата досить цінної для ворога машини. Справа в тому, що хоча орієнтовна кількість Ту-22М3 в РФ на папері значиться в районі 60 одиниць, далеко не всі з них знаходяться в льотному стані", - йдеться в матеріалі.

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Також нагадується, що за даними Міноборони РФ, "пошкодження отримав один літак".

Крім того, уточнюється, що розмір полум'я палаючого Ту-22М говорить про те, що сам літак був заправлений, а значить був готовий до вильоту.

"Друге - сходи для екіпажу, щоб він міг дістатися до кабіни. Таким чином можна припустити, що атака застала ворога під час підготовки до зльоту", - наголошується в повідомленні.

Палаючий Ту-22М / defence-ua.com

Нагадаємо, 19 серпня невідомий БПЛА атакував Російський аеродром "Сольці". Факт атаки підтвердили в міноборони РФ. Правда, окупанти стверджували, що пошкодження отримав тільки один літак. Втрат як зазвичай "нема".

Пізніше стало відомо про те, що ударом БПЛА по авіабазі "Сольці" в Новгородській області РФ 19 серпня було пошкоджено щонайменше два літаки російської бойової авіації, пише Інститут вивчення війни.

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