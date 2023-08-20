Удар по аеродрому РФ під Новгородом: розкрито втрати росіян у літаках

Самі росіяни стверджували, що атакою БПЛА було пошкоджено один літак. Але незалежні аналітики мають інші дані.

https://glavred.net/ukraine/udar-po-aerodromu-rf-pod-novgorodom-raskryty-poteri-rossiyan-v-samoletah-10494469.html Посилання скопійоване

Росія постійно залучає Ту-22М до ударів по Україні / Колаж Главред. Фото: Telegram

Ударом БПЛА по авіабазі "Сольці" в Новгородській області РФ 19 серпня було пошкоджено щонайменше два літаки російської бойової авіації.

Як пише Інститут вивчення війни, напередодні окупанти підтвердили підбиття всього одного літака, але, за даними російських джерел ISW, пошкодження отримали щонайменше дві "пташки".

На геолокаційних знімках аналітики помітили дим, що піднімався над аеродромом росіян після атаки БПЛА.

відео дня

Зазначається також, що на авіабазі "Сольці" базувалася невстановлена кількість дальніх надзвукових бомбардувальників Ту-22М3.

Співрозмовник ISW додав, що російські війська перекинули неушкоджений літак на авіабазу "Оленья" в Мурманській області.

Удар по аеродрому в Новгородській області

19 серпня невідомий БПЛА атакував Російський аеродром "Сольці". Факт атаки підтвердили в Міноборони рФ. Щоправда, окупанти стверджували, що пошкодження отримав тільки один літак. Втрат як зазвичай "немає".

Росія регулярно залучає надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 у завданні ракетних ударів по українських містах і по цивільному населенню.

Що слід знати про Ту-22М

Ту-22М - російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець/розвідник зі змінною геометрією крила.

Цей літак б'є по Україні Х-22, що, як зізналися в Повітряних військах ЗСУ, наявними засобами ППО збити вкрай важко. Станом на 15 серпня Україна не перехопила жодну таку ракету.

Вас також можуть зацікавити новини: