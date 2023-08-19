У РФ дрон вдарив по військовому аеродрому: підірвано літак окупантів

Військовий аеродром "Сольці" був атакований із застосуванням БПЛА коптерного типу.

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Прогриміли вибухи на аеродромі "Сольці" / Колаж: Главред, Фото: Telegram

Ударний дрон атакував військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області Російської Федерації, в результаті пошкоджений як мінімум один літак вранці 19 серпня.

Як повідомили у Міноборони РФ, в суботу близько 10:00 по Москві був атакований із застосуванням БПЛА коптерного типу військовий аеродром в Новгородській області. Атаку окупанти РФ приписали українським військам.

БПЛА нібито був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому і уражався зі стрілецької зброї.

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На території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками, повідомляє міноборони РФ.

Як повідомляє оборонне відомство Росії, "пошкодження отримав один літак", постраждалих немає.

Додамо, що з аеродрому "Сольці" неодноразово вилітали російські стратегічні бомбардувальники, які завдавали ракетних ударів по мирних українських містах.

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