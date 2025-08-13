Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіян заганяють у пастку: військовий пояснив, що відбувається біля Покровська

Анна Косик
13 серпня 2025, 12:58
1848
Незабаром просування окупантів на Покровському напрямку не буде відображатись на карті. На це є причини.
Покровское направление, всу
Як просуваються окупанти на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 152 ОЄБр, Генштаб ЗСУ

Що повідомив військовий:

  • Окупанти прориваються вглиб оборони ЗСУ без забезпечення
  • Українські військові відрізають окупантів, які прорвалися вперед
  • Ворожі ДРГ з часом будуть ліквідовані

На Покровському напрямку ситуація залишається дуже складною через постійні спроби окупаційних військ країни-агресорки Росії просуватися вперед за рахунок величезної кількості особового складу.

Однак молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" НГУ Микола Гриценко розповів 24 каналу, що не йде мова про велике просування окупаційних сил.

відео дня
Росіян заганяють у пастку: військовий пояснив, що відбувається біля Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами, підрозділи РФ проходять вперед, але залишаються "обрізані". Командування кидає росіян без зв'язку, води та поповнення БК. Таким чином ворог і просунувся вглиб української оборони.

"Але з цього нема доцільності, оскільки вони просто відрізані", - наголосив військовий.

Закріпитися окупанти не можуть, вони лише підходять до дороги Краматорськ-Добропілля, тож лінія фронту не зміщена. Подекуди є проникнення ворожих ДРГ.

"Це дуже часта практика майже на всіх напрямках. Просто тут вона висвітлилась, а десь не висвітлюється. Триває інформаційна війна. Це великий вкид, що Росія просувається. Дуже багато людей думають, що вони пройшли 10 кілометрів за день. Це було не за день. ДРГ противника, які перебувають в центрі наших бойових порядків, не розрізали нашу смугу оборони, не вклинились, не мали успіху, не захопили нічого", - пояснив Гриценко.

Тобто, за якийсь період часу російські ДРГ будуть заблоковані та знищені українськими захисниками, тож результату на карті у противника не буде.

На що розраховують окупанти

Командування РФ не шкодує живої сили для прориву на Покровському напрямку, бо має дедлайн - взяти під контроль місто Покровськ до 1 вересня.

Щоб встигнути захопити місто ворог застосовує усі можливі методи. В тому числі росіяни розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, шо кілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зайняв певну смугу оборони на Покровському напрямку та отримав задачу з блокування ворожих сил.

Наразі, як повідомлялося, вживаються дієві заходи, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках Донецької області. Українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника.

Раніше стало відомо, що російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями Збройних сил України.

Більше новин:

Про джерело: "Сила свободи"

Сила Свободи - 4-й батальйон оперативного призначення 4-ї бригади швидкого реагування "Рубіж", що був створений на базі добровольців у січні 2023 року. Виконує бойові завдання зі стримання ворожої агресії РФ на Сході України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НГУ Добропілля Покровськ новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

13:49Фронт
До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

13:25Синоптик
ЗСУ перебили нафтову "артерію" РФ на Брянщині - розкрито вогняні наслідки удару

ЗСУ перебили нафтову "артерію" РФ на Брянщині - розкрито вогняні наслідки удару

12:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Триває підготовка до масштабного наступу": куди Росія перекидає війська

"Триває підготовка до масштабного наступу": куди Росія перекидає війська

Останні новини

14:27

Все порізати кубиком і в духовку: рецепт неймовірно смачної і швидкої запіканки

14:20

І прогноз погоди не потрібен: які рослини віщують дощВідео

14:13

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

14:12

Королі іронії та гострого язика: ТОП-3 найсаркастичніші знаки зодіаку

14:05

Влип у нову історію: у чоловіка Наді Дорофєєвої знову проблеми

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
13:50

Усього за півгодини: рецепт найапетитнішої кабачкової ікри від Руслана СенічкінаВідео

13:49

Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

13:42

Старша донька Кошового ошелешила гарячими танцямиВідео

13:29

М'ясо буде неймовірно соковите: лайфхак для м'яких відбивних

Реклама
13:25

До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

12:58

Росіян заганяють у пастку: військовий пояснив, що відбувається біля Покровська

12:56

Предками українців могли бути не слов'яни – відкриття, яке ламає підручники історіїВідео

12:42

"У Бога інший план": футболіст Шахтаря повідомив про горе у родині

12:39

Путін залишиться розчарованим після зустрічі з Трампом: Коваленко назвав причину

12:27

Дочка Заворотнюк уперше показала свого сина

12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 серпня: Дівам - відкрити серце, Терезам - відпустити

12:09

Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту, – Василь Малюк

12:05

ЗСУ перебили нафтову "артерію" РФ на Брянщині - розкрито вогняні наслідки удару

12:01

Тягне додому: де Софія Ротару відсвяткувала день народження

11:49

"Круасанчик": зіркова стрибунка вперше показала обличчя двомісячної доньки

Реклама
11:38

"Триває підготовка до масштабного наступу": куди Росія перекидає війська

11:30

Що зробити зі смородиною після збору ягід: покрокова інструкціяВідео

11:28

"Психологічні проблеми": що відбувається з Потапом насправді

11:25

Трамп може "продати" інтереси Києва заради припинення вогню - Reuters

11:04

Такого курсу ще не було: аналітик попередив про серйозний скачок долара

10:35

Китайський гороскоп на завтра 14 серпня: Зміям - суперечки, Коням - брехня

10:32

Гороскоп на завтра 14 серпня: Терезам - розтрати, Дівам - стрес

10:32

Зеленський поїде в Берлін на переговори з Трампом - Bild

10:28

Групи військових з КНДР розгортають біля українського кордону: що сказали в ГУР

09:53

Замість штурмів окупанти втікають: на Запоріжжі в армії РФ виникли проблеми

09:35

"Це була його чітка воля": вдова Ігоря Поклада озвучила останнє бажання композитора

09:28

У Росії поскаржилися на атаку дронів: куди був спрямований удар БпЛА

09:15

"Насолода від моменту": Каменських показала фігуру після чуток про народження сина

09:10

Ходячі протиріччя: три знаки зодіаку з найскладнішими характерами

09:01

Не поступка: Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

08:27

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Ситуація на фронті і перемовини на Алясці: що чекає Україну?Погляд

07:56

Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата ДонбасуФото

07:10

Чим відрізняються два чоловіки зі скрипкою: лише люди з "орлиним зором" знайдуть відмінності

Реклама
06:59

Зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці: у CNN розкрили деталі

06:10

Як успішні атаки вглиб РФ виводять ПутінаПогляд

06:00

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопця на касі за 27 секунд

04:32

"Росія програє": економіст озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти

04:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 8

03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти