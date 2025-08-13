Росіян заганяють у пастку: військовий пояснив, що відбувається біля Покровська

Незабаром просування окупантів на Покровському напрямку не буде відображатись на карті. На це є причини.

Як просуваються окупанти на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 152 ОЄБр, Генштаб ЗСУ

Що повідомив військовий:

Окупанти прориваються вглиб оборони ЗСУ без забезпечення

Українські військові відрізають окупантів, які прорвалися вперед

Ворожі ДРГ з часом будуть ліквідовані

На Покровському напрямку ситуація залишається дуже складною через постійні спроби окупаційних військ країни-агресорки Росії просуватися вперед за рахунок величезної кількості особового складу.

Однак молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" НГУ Микола Гриценко розповів 24 каналу, що не йде мова про велике просування окупаційних сил.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами, підрозділи РФ проходять вперед, але залишаються "обрізані". Командування кидає росіян без зв'язку, води та поповнення БК. Таким чином ворог і просунувся вглиб української оборони.

"Але з цього нема доцільності, оскільки вони просто відрізані", - наголосив військовий.

Закріпитися окупанти не можуть, вони лише підходять до дороги Краматорськ-Добропілля, тож лінія фронту не зміщена. Подекуди є проникнення ворожих ДРГ.

"Це дуже часта практика майже на всіх напрямках. Просто тут вона висвітлилась, а десь не висвітлюється. Триває інформаційна війна. Це великий вкид, що Росія просувається. Дуже багато людей думають, що вони пройшли 10 кілометрів за день. Це було не за день. ДРГ противника, які перебувають в центрі наших бойових порядків, не розрізали нашу смугу оборони, не вклинились, не мали успіху, не захопили нічого", - пояснив Гриценко.

Тобто, за якийсь період часу російські ДРГ будуть заблоковані та знищені українськими захисниками, тож результату на карті у противника не буде.

На що розраховують окупанти

Командування РФ не шкодує живої сили для прориву на Покровському напрямку, бо має дедлайн - взяти під контроль місто Покровськ до 1 вересня.

Щоб встигнути захопити місто ворог застосовує усі можливі методи. В тому числі росіяни розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Нагадаємо, Главред писав, шо кілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зайняв певну смугу оборони на Покровському напрямку та отримав задачу з блокування ворожих сил.

Наразі, як повідомлялося, вживаються дієві заходи, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках Донецької області. Українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника.

Раніше стало відомо, що російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями Збройних сил України.

Про джерело: "Сила свободи" Сила Свободи - 4-й батальйон оперативного призначення 4-ї бригади швидкого реагування "Рубіж", що був створений на базі добровольців у січні 2023 року. Виконує бойові завдання зі стримання ворожої агресії РФ на Сході України.

