Вдалося досягти згоди: Фіцо заявив, що Словаччина не заблокує допомогу Україні

Стали відомі результати візиту прем'єр-міністра Словаччини в Україну Роберта Фіцо.

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Словаччина не заблокує допомогу Україні / колаж: Главред, фото: Денис Шмигаль

Сьогодні, 24 січня, в Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю проросійською позицією і заявами. Про підсумки зустрічі розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

За словами українського прем'єра, Словаччині та Україні вдалося досягти згоди з низки питань, а також сформулювати конкретні домовленості.

Звичайно, на тлі зростаючої потреби України у військовій допомозі, найважливішим є питання ризику блокування Словаччиною допомоги від ЄС Україні, на яке Фіцо не раз натякав.

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Однак, на щастя, це питання вдалося врегулювати. Денис Шмигаль опублікував перелік перших домовленостей:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Країни працюватимуть у питанні постачання з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Також прем'єр Фіцо запевнив Дениса Шмигаля в повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

"Україна і Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки і процвітання наших країн. Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у непрості часи", - підсумував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підтримка України - останні новини

Як повідомляв Главред, офіс Жозепа Борреля висунув пропозицію реформувати Європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС відшкодовували вартість переданої Україні зброї, і створити на його базі спеціальний військовий фонд для допомоги Україні.

Також, лідери Європейського Союзу готові до рішучих заходів, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати пакет допомоги для України. За інформацією з джерел в уряді ЄС, 26 країн-членів готові проголосувати за виділення 50 мільярдів євро для допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від позиції Угорщини.

Крім іншого, програш України у війні проти Росії може показати світу, що домінування США добігло кінця. У такому разі Європа може опинитися в зоні підвищеного ризику конфронтації з Росією. Однак навіть такі загрози не дають заходу поштовх у наданні військової допомоги Києву. Про те, чому так відбувається, в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

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