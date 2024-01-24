"З'явилися дві гострі проблеми": Жданов розповів, чому Захід затримує допомогу

Європа спочиває на лаврах і затримує надання військової допомоги Україні, коли потреба в цьому тільки збільшується.

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Жданов розповів, чому Захід затримує допомогу / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56ОММБ

Програш України у війні проти Росії може показати світові, що домінування США підійшло до кінця. У такому випадку Європа може опинитися в зоні підвищеного ризику конфронтації з Росією. Однак навіть такі погрози не дають заходу поштовх у наданні військової допомоги Києву. Про те, чому так відбувається в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, це не що інше, як західне благоденство і спочивання на лафрах. Пояснити його можна на прикладі Німеччини, яка за чотири роки каденції Меркель на посаді канцлера в "нуль знищила" Бундесвер ( армія Німеччини).

За опублікованими матеріалами DW за 2019 рік стало відомо, що армія стала фактично небоєздатною, Меркель скоротила фінансування армії з 2% до 0,9% ВВП. На той момент там залишилися тільки 6 боєздатних бригад. Відбувалося це протягом всієї каденції Меркель, тобто - 16 років.

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Інші країни, при цьому, відзначилися не сильно. Тільки Східна Європа (Польща, Чехія і Словаччина) своїми силами намагалися щось робити і приймати закони для збільшення чисельності військ і техніки.

Також, наприклад, в Балтії був відомий грандіозний скандал президента Литви Даля Грібаускайте, яка практично змусила НАТО ввести війська на територію держав, після чого в Естонію перемістили Американський мотопіхотний батальйон, а в Литву - німецький танковий батальйон.

В даний момент у Шольца Литва просить посилити батальйон до масштабів танкової бригади і залишити його там на постійну основу.

Жданов стверджує, що така цілком звична політика Європи і привекла до того, що склади з озброєнням не поповнювалися і в момент вторгнення Росію в Україну швидко стало ясно, що незабаром витратяться і вони і стратегічні запаси, що само по собі страшно, адже "так може і собі нічого не залишитися". В результаті, у Захода залишився один варіант - запуск ВПК (військово-промисловий комплекс), у якого є дві гострі проблеми.

"А зараз з'явилися дві гострі проблеми: оплата поставок озброєнь і потреба в часі на розгортання ВПК. Запуск ВПК - це справа не одного місяця і великі гроші. Поки США давали гроші і оплачували поставки, особливо питаннями ніхто не задавався", - пояснив Жданов.

При цьому, важливо розуміти, що військове виробництво найчастіше приватне, і всі промисловці так чи інакше ставлять питання, що з ним робити, після того, як сотні танків вже будуть випущені, а оборонний комплекс потрібен на 5-10 років. У відповідь на ці питання країни НАТО на останньому саміті "підвісили морквину" військовій промисловості у вигляді обіцянки надавати гроші Україні для того, щоб після перемоги вона продовжувала замовляти техніку.

"Навесні минулого року нам погодили поставку мільйона снарядів, Боррель сказав, що до березня всі повинні довезти. Виходить, Європі знадобився рівно рік для виробництва боєприпасів", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація з боєприпасами в Україні

Як повідомляв Главред, журналіст Фредерік Плейтген повідомив, що українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання. Плейтген, який відвідав позиції Сил оборони України поблизу Бахмута, зняв репортаж про те, що на лінії фронту в Україні закінчуються боєприпаси, а фінансування з боку США як і раніше загальмувало в Конгресі.

Також, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що агентство НАТО з підтримки і закупівель (NSPA) підписало контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на покупку 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. На питання про те, коли ці боєприпаси можуть потрапити в Україну, генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки і закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс повідомила, що терміни виконання контракту - 24-36 місяців.

При цьому, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.він також розповів в інтерв'ю, що найактивніші поставки боєприпасів з Північної Кореї в Росію відбувалися в період з вересня по листопад 2023 року.

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