Україна може отримати 20 мільярдів євро допомоги від ЄС: на що підуть кошти

В ЗМІ розповіли деталі щодо створення нового фонду Європейського Союзу для військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро.

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ЄС розробляє новий план на 20 млрд євро для допомоги Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Офіс Жозепа Борреля висунув пропозицію реформувати Європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС відшкодовували вартість переданої Україні зброї, і створити на його базі спеціальний військовий фонд для допомоги України. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на неофіційний документ зовнішньополітичної служби ЄС, який, за його змістом, "ґрунтується на широкому обміні інформацією з країнами-членами ЄС".

Ця ініціатива передбачає поглинання нинішніх активів Європейського фонду миру (близько 6,5 мільярдів євро) та поповнення фонду на 5 мільярдів євро щороку протягом наступних чотирьох років. Згідно з цією ідеєю, зазначені кошти будуть використані для спільних закупівель зброї для України та навчання українських військовослужбовців, що зробить військову допомогу більш структурованою й передбачуваною.

"Це матиме більшу цінність з точки зору надання більшої та кращої оперативної підтримки Україні, ніж це могло б бути у випадку, якби держави-члени діяли індивідуально", – зазначено у паперах.

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За матеріалами видання, цю ідею планують обговорити лідери країн-членів ЄС, і очікується, що вони спробують досягти згоди на позачерговому саміті країн-членів, запланованому на 1 лютого.

"Потрібна якнайшвидша політична домовленість щодо запропонованої цілі збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України… Подальші порівняльні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичних вказівок Ради", – сказано в документі зовнішньополітичної служби ЄС.

Також, в зазначених документах йде мова про те, що компенсації для країн-членів ЄС за постачання зброї з їх власних запасів або односторонніх закупівель, як це робилося з Європейським фондом миру, будуть поступово припинятися, з урахуванням термінів поставок через спільні закупівлі та нагальних короткострокових потреб України. В документі зазначається, що тривалість перехідного періоду буде обговорена окремо.

Також, серед ключових потреб ЗСУ вирізняють забезпечення боєприпасами як для артилерії, так і для систем ППО. Також відзначається необхідність відновлення запасів снарядів, виробництва безпілотників та заміни артилерійських стволів. Окремо відмічається потреба у ремонті та технічному обслуговуванні наявного обладнання.

За данми видання, планується передбачити "бонус" за замовлення, що сприятиме розвитку співпраці між європейськими виробниками та українськими.

Крім того, ще одним напрямком використання коштів з військового спецфонду, якщо він буде створений, є навчальний.

"У грудні 2023 року президент Зеленський оголосив про термінову вимогу мобілізувати ще 500 тисяч призовників. Це суттєво вплине на вимоги військово-тренувальної місії ЄС щодо забезпечення базової підготовки новобранців разом із відповідним забезпеченням базовим обладнанням", – йдеться в документах.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2023 році Європейський союз запропонував виділити Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. Однак Угорщина скористалась своїм правом вето і виступила проти цього рішення.

Пізніше стало відомо, що Угорщина готова розблокувати пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро за умови, що Євросоюз виплатить Будапешту всі раніше заморожені кошти.

Крім того, Орбан пропонує щорічно переглядати фінансування від ЄС. Якщо умови приймуть, Угорщина зможе блокувати допомогу для України залежно від своїх інтересів.

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