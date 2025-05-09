Проректор будував не лише кар’єру: ДБР розслідує зловживання в академії

Посадовець систематично змушував військовослужбовців працювати на приватному об’єкті з початку 2024 року.

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Залучав підлеглих до будівництва власного будинку / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Читайте в матеріалі:

Скільки людей працювали на приватному будівництві

Що знайшли слідчі на ділянці проректора

Яке покарання йому загрожує за законом

Працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби затримали проректора однієї з військових академій. За даними слідства, він змушував підлеглих виконувати будівельні роботи на власній земельній ділянці, фактично використовуючи їх як безкоштовну робочу силу.

Як повідомляє пресслужба ДБР, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до роботи на приватному об’єкті замість проходження ними військової служби чи виконання службових обов’язків. Уже встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб, також перевіряється інформація про залучення до будівництва курсантів.

Під час обшуків, які відбулися 6 травня за місцем проживання посадовця та в навчальному закладі, слідчі виявили на території будівництва численне майно з інвентарними номерами академії.

Серед нього — ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірна продукція, а також будівельні матеріали, зокрема плитка й ламінат, які були придбані за державні кошти.

"Наразі встановлюється точний розмір збитків, завданих державі", — зазначають у ДБР.

Посадовцю вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень військовою службовою особою та заволодіння військовим майном в умовах воєнного стану. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 450 тис. грн та тимчасово відсторонили від займаної посади.

Санкції вказаних статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

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