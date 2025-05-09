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Проректор будував не лише кар’єру: ДБР розслідує зловживання в академії

Руслан Іваненко
9 травня 2025, 18:37
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Посадовець систематично змушував військовослужбовців працювати на приватному об’єкті з початку 2024 року.
ДБР
Залучав підлеглих до будівництва власного будинку / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Читайте в матеріалі:

  • Скільки людей працювали на приватному будівництві
  • Що знайшли слідчі на ділянці проректора
  • Яке покарання йому загрожує за законом

Працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби затримали проректора однієї з військових академій. За даними слідства, він змушував підлеглих виконувати будівельні роботи на власній земельній ділянці, фактично використовуючи їх як безкоштовну робочу силу.

Як повідомляє пресслужба ДБР, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до роботи на приватному об’єкті замість проходження ними військової служби чи виконання службових обов’язків. Уже встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб, також перевіряється інформація про залучення до будівництва курсантів.

Під час обшуків, які відбулися 6 травня за місцем проживання посадовця та в навчальному закладі, слідчі виявили на території будівництва численне майно з інвентарними номерами академії.

Серед нього — ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірна продукція, а також будівельні матеріали, зокрема плитка й ламінат, які були придбані за державні кошти.

"Наразі встановлюється точний розмір збитків, завданих державі", — зазначають у ДБР.

Посадовцю вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень військовою службовою особою та заволодіння військовим майном в умовах воєнного стану. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 450 тис. грн та тимчасово відсторонили від займаної посади.

Санкції вказаних статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

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Як раніше повідомляв Главред, СБУ разом з Національною поліцією попередили теракт у Києві, організований російською воєнною розвідкою. Агенти РФ планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у місці з великою кількістю людей у столиці.

Нагадаємо, 20 березня в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік, що видавав себе за підприємця, намагався викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем через контакт з бійцем Сил оборони України.

Також в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік планував викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем.

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Що таке ДБР?

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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