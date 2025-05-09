Україна викрила шпигунів з Угорщини: в МЗС прокоментували причетність країни

Прем'єр-міністр Угорщини знову вийшов зі скандальною заявою.

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В Угорщині наразі не визнають причетності до організації викритої мережі агентів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з відео

Що сказав Сійярто:

Угорщина не має офіційної інформації про викриття агентів в Україні

Заява України подібна на антиугорську пропаганду

В СБУ повідомили про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини в Україні. Очільник МЗС країни Петер Сійярто офіційно прокоментував цю інформацію.

За його словами, Будапешт наразі не отримував жодних повідомлень від Києва про викриття мережі угорських шпигунів, яка діяла у Закарпатській області. Про це пише 444.hu.

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"Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю", – сказав Сійярто.

При цьому міністр зауважив, що антиугорська пропаганда нібито досить часто лунає в Україні і в багатьох випадках є абсолютно необґрунтованою.

Скандальні заяви Сійярто щодо України - останні новини

Раніше Сійярто заявляв, що президент України має зрозуміти, що кожен угорець має право висловлювати свою думку з питання прискореного вступу України до Євросоюзу. Україна прагне стати частиною союзу, до якого Угорщина вже входить, а не навпаки. Тому Київ має обрати відповідний тон.

Напередодні міністр повідомляв, що Угорщина виступає проти проведення навчальних військових місій ЄС на території України. Також Будапешт не підтримує санкції щодо енергоімпорту з Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що кілька місяців тому очільник МЗС Угорщини заявив про те, що рішення України заборонити транзит російського газу нібито неприпустиме і суперечить інтеграції України до ЄС. Будапешт може заблокувати євроінтеграцію України.

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Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

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