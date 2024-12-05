Намагався переплисти Дніпро в ластах: СБУ затримала агента ФСБ

За інформацією СБУ, 52-річний зловмисник цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні.

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Організував схему для ухилянтів / колаж: Главред, фото: пресслужба СБУ

У чому звинувачують фігуранта в СБУ:

Перебував у контакті з представниками російської спецслужби

Надавав військовозобов'язаним інструкції щодо уникнення призову

Агент розвідував ділянки українського держкордону

Контррозвідка СБУ викрила організатора схем для ухилянтів на співпраці з ФСБ РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в серпні нинішнього року, коли він у ластах намагався переплисти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім дістатися до РФ.

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Під час розслідування слідчі СБУ отримали докази, що фігурант перебував у контакті з представниками російської спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні та після втечі до Росії планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ.

Фігурантом виявився 52-річний житель Житомирської області, екс-представник забороненої партії Держава, якого дистанційно завербувала російська спецслужба.

"За вказівкою ФСБ агент адміністрував наявні, а потім створив мережу нових Telegram-каналів, у яких надавав військовозобов'язаним детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував ухилянтам тікати до Росії через заздалегідь підготовлені маршрути "в обхід" контрольно-пропускних пунктів", - ідеться в повідомленні.

Щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах і направляв своїм клієнтам.

Після втечі до Росії чоловік планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. У прямих ефірах російських пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інститути нашої країни.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Матеріали справи скеровано до суду. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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