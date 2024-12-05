Намагався переплисти Дніпро в ластах: СБУ затримала агента ФСБ

У чому звинувачують фігуранта в СБУ:
- Перебував у контакті з представниками російської спецслужби
- Надавав військовозобов'язаним інструкції щодо уникнення призову
- Агент розвідував ділянки українського держкордону
Контррозвідка СБУ викрила організатора схем для ухилянтів на співпраці з ФСБ РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Співробітники СБУ затримали зловмисника в серпні нинішнього року, коли він у ластах намагався переплисти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім дістатися до РФ.
Під час розслідування слідчі СБУ отримали докази, що фігурант перебував у контакті з представниками російської спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні та після втечі до Росії планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ.
Фігурантом виявився 52-річний житель Житомирської області, екс-представник забороненої партії Держава, якого дистанційно завербувала російська спецслужба.
"За вказівкою ФСБ агент адміністрував наявні, а потім створив мережу нових Telegram-каналів, у яких надавав військовозобов'язаним детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував ухилянтам тікати до Росії через заздалегідь підготовлені маршрути "в обхід" контрольно-пропускних пунктів", - ідеться в повідомленні.
Щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах і направляв своїм клієнтам.
Після втечі до Росії чоловік планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. У прямих ефірах російських пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інститути нашої країни.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Матеріали справи скеровано до суду. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Хто з чоловіків може виїжджати з України у воєнний час - останні новини
Раніше Главред розповідав, хто може виїхати з України у воєнний час - кого з чоловіків випускають за кордон. Після 24 лютого 2022 року вільний перетин кордону чоловіками обмежено у зв'язку з триваючими мобілізаційними заходами. Однак існує цілий список чоловіків, які можуть виїхати з України навіть в умовах воєнного стану.
Також раніше в ДПСУ пояснили, чи можуть прикордонники вимагати документи з ТЦК про відстрочку в чоловіків. В Україні збільшилися випадки виявлення їхньої підробки та фальсифікації документів, тому прикордонники ретельно їх перевіряють.
Раніше в ДПСУ пояснили, чи можуть військовозобов'язані жінки перетинати кордон. Оновлення військово-облікових даних під час виїзду з України у військовозобов'язаних жінок перевіряти не будуть, розповів Андрій Демченко.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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