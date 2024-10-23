Воєнна розвідка РФ планувала кривавий теракт у Києві: що відомо

Метою РФ була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва.

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РФ готувала теракт у Києві / колаж: Главред, фото: СБУ, ua.depositphotos.com

Служба безпеки та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ. Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що за результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України.

За даними контррозвідки СБУ, метою РФ була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

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В СБУ розповіли, що для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

"Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів. Відповідно до ворожих вказівок зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що жінка перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

"До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя", - додали в СБУ.

Відомо, що контррозвідники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті.

На місці події у затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Операції СБУ - останні новини

Нагадаємо, раніше, в Одесі Служба безпеки України спільно з ДБР нейтралізувала оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Затримано керівника групи та його помічника, які планували захопити владу на Одещині.

Також Служба безпеки України затримала посадовця "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини РФ та заперечував державність України.

Крім того, СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту. Вони допомагали агресорам з Росії відновлювати НПЗ після атак українських дронів.

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