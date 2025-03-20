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"Полював" на секретні технології: СБУ затримала шпигуна РФ з Придністров'я

Руслана Заклінська
20 березня 2025, 14:58оновлено 20 березня, 15:48
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Агент прибув до України як "підприємець", що займається продовольчим імпортом, щоб встановити контакт із військовим, який працює з дронами.
'Полював' на секретні технології: СБУ затримала шпигуна РФ з Придністров'я
СБУ затримала агента ГРУ РФ з Придністров'я / Колаж: Главред, фото: Офіс генпрокурора України

Коротко:

  • СБУ затримала агента ГРУ РФ з Придністров'я на Одещині
  • Він планував викрасти дронові технології України
  • Зловмисника затримали під час отримання флеш-носія з даними щодо БпЛА

В Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік планував викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем. Про це повідомила СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Для виконання завдання російського ГРУ агент прибув до України під виглядом підприємця, який нібито займається імпортом продовольчої продукції. Його основним завданням було встановлення контакту з бійцем Сил оборони України, який працює з дронами.

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"Після встановлення "контакту" з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА", - повідомили в СБУ.

Під час виконання своєї місії шпигун підтримував зв’язок із куратором — "заступником міністра оборони Придністров'я", який співпрацює з російським Головним розвідувальним управлінням (ГРУ). У разі успіху агент планував передати отримані дані до Придністров'я.

Викриття і затримання

Служба безпеки України ретельно документувала кожен крок шпигуна від моменту його прибуття в Україну. Агент був затриманий "на гарячому" в момент отримання флеш-носія з таємною інформацією щодо українських БпЛА.

На основі українських технологій планувалося налагодити виробництво бойових дронів для потреб Російської Федерації. Проте СБУ зірвала плани російського агента. У затриманого також виявили два пістолети, які направили на експертизу.

Агенту пред'явлено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114 — шпигунство,
  • ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття агентури РФ - новини України

Нагадаємо, контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка планувала підірвати вибухівку біля будівлі одного з підрозділів Сил оборони України. Затримано чотирьох учасників групи.

Також у Дніпрі оперативники затримали 37-річного місцевого жителя, підозрюваного в організації теракту біля адміністративної будівлі в центрі міста. За версією слідства, чоловік міг діяти за вказівками російських спецслужб.

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська воєнна розвідка. Було затримано двох агентів, яких завербували спецслужби РФ. За завданням кураторів вони планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у багатолюдному місці столиці.

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Що за відомство СБУ?

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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