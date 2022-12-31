"Далі піде в Держдуму": окупанти зарахували вкраденого в Херсоні єнота до університету в Мелітополі

Працівники навчального закладу прийняли тварину у лави студентів, підписали усі документи і видали єноту залікову книжку.

Окупанти зарахували єнота до університету/ скрін

Російські окупанти продовжують використовувати для поширення своєї пропаганди єнота якого вони вкрали у херсонському зоопарку під час втечі з міста. Цього разу загарбники "зарахували" тварину до Мелітопольського державного університету.

Про те, як єнота приймають до лав студентів, пропагандисти навіть зняли цілий сюжет. Поки налякана тварина не знала, куди себе подіти, сидячи на руках в окупанта, ректор підписував "наказ" про "зарахування".

Єнота нібито прийняли на факультет інформаційної безпеки. Тварині навіть видали залікову книжку, яку підписала декан факультету.

Також пропагандисти в сюжеті знову повторили, нібито єнот разом з російськими десантниками "захищав Херсон від українських нацистів".

У мережі почали жартувати з таких пропагандистських трюків окупантів. Зокрема, хтось з користувачів пожартував, що далі єнота оберуть у Держдуму РФ. Інші жартували, що навіть єнот розумніший за загарбників і "вступив" до університету. Хтось порадив інших вкрадених єнотів зарахувати на факультет психології.

скрін

Раніше повідомлялося, що російські окупанти під час втечі з Херсону вивозили з собою не лише награбоване майно, а й тварин з місцевого зоопарку. При цьому в українському русі за права тварин UAnimals підтвердили, що загарбники викрали із зоопарку багато тварин, зокрема, лам, вовків, ослів та білок. А пізніше з’явилося відео, на якому командування російських збройних сил краде єнотів.

Пізніше окупанти створили пропагандистський Telegram-канал для єнота, якого вони вкрали з Херсонського зоопарку під час втечі від ЗСУ. Тварина живе з російськими загарбниками в окопах, її назвали Херсон. Окупанти цинічно заявляють, що врятували єноту життя.

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