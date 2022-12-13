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Потужний вибух і автоматна стрілянина: в окупованому Мелітополі паніка після "бавовни"

13 грудня 2022, 16:08
Вдень у самому центрі Мелітополя - в районі Шахової школи прогримів гучний вибух.
вибух, ядерний вибух
У Мелітополі прогримів потужний вибух / Pixabay

У захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Про нову "бавовну" в Мелітополі розповів мер міста Іван Федоров в Telegram.

За його даними, близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової школи пролунав гучний вибух.

"Відразу після цього ра***ти перекрили дороги. Місцеві жителі повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо подробиць хто виявився 200-м", - додав Федоров.

Мелітополь

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК з-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

Читайте більше:

новини Мелітополя Федоров вибух війна Росії та України
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