"РФ має лише 3 здобутки": Жданов пояснив, чому звільнення Мелітополя переломить хід війни

З виходом українських захисників на Мелітополь ситуація в загарбників суттєво погіршиться.

Жданов пояснив, чому звільнення Мелітополя переломить хід війни / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має лише три здобутки у війні проти України, які він може подати власному народу як перемогу. Проте звільнення Мелітополя повністю знівелює усю військову кампанію Росії проти України.

Як зазначив Жданов в ефірі 24 каналу, здобутки, якими може похизуватися глава Кремля, це – захоплення Запорізької АЕС, Північнокримського каналу та сухопутного коридору до Криму.

"Зі звільненням Мелітополя всі ці три чинники просто множаться на нуль. Починаючи з того, що ми беремо під вогневий контрольний сухопутний коридор до Криму, звільняємо Нову Каховку та Енергодар. А далі вже повний вогневий контроль та просування військ на лінію Бердянськ – Мелітополь і захід на Кримський перешийок", - пояснив експерт.

За його словами, з виходом ЗСУ на Мелітополь ситуація в окупантів суттєво погіршиться. Після підриву Кримського мосту вони змушені везти техніку та озброєння з Росії через Мелітополь та вже потім на Херсонщину або до Криму. Інших більш-менш нормальних доріг в цьому регіоні немає. А російська армія залежна від дорожньої інфраструктури та залізниці.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк зазначив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Водночас генерал Збройних сил України та колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що війна в Україні не скінчиться в лютому чи березні наступного року. Він наголосив, що нашій державі слід готуватися до затяжної війни. Також Кривонос закликав не недооцінювати сили російських окупантів. За його словами, в РФ мобілізували як мінімум 300 тис. військових і вони здатні мобілізувати ще півмільйона.

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