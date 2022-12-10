Горіли та вибухали дві години: на Запоріжжі ЗСУ знищили ЗРК С-300 разом з окупантами

У районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.
Про це повідомив в Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.
"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.
Сазонов додав, що за попередніми даними в результаті удару знищено 7 одиниць техніки, ракети і 30 окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в захопленому окупантам РФ Маріуполі Донецької області українські партизани знищили дві системи протиповітряної оборони російських окупантів.
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його даними, в результаті успішних дій ліквідовано дві системи ППО з-300.
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