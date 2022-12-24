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"Жили добре, а зараз прийшли росіяни і крадуть": у Мелітополі ворожий пропагандист сів у калюжу

24 грудня 2022, 09:45
Причому, судячи з усього, пропагандист виявився настільки дурний, що, здається, реально був шокований такою ситуацією.
'Жили добре, а зараз прийшли росіяни і крадуть': у Мелітополі ворожий пропагандист сів у калюжу
У Мелітополі ворожий пропагандист сів у калюжу / / Facebook і скріншот з відео

Російський пропагандист сів у калюжу, коли намагався зняти ура-патріотичний ролик у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область). Тому як місцевий житель, у якого він брав відеокоментар, розкритикував "владу" окупантів.

"Хотів взяти інтерв'ю у місцевого жителя - чоловік у віці вигулював собачку. На камеру він говорити відмовився і коли я його запитав, як живеться зараз і як жилося раніше, він сказав: раніше жили добре, а зараз погано. Прийшли, каже, росіяни, і всі крадуть", – скаржився пропагандист.

Причому пропагандист виявився настільки дурний, що, здається, реально був шокований такою ситуацією. І щиро здивувався, що хтось із мелітопольців настільки незадоволений окупантами і не соромиться про це розповісти на камеру.

Наступ ЗСУ на Мелітополь

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для виходу на адмінкордони з Кримом ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя. За його словами, цього буде достатньо, щоб отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором до Криму і ведення вогню по Перекопському перешийку далекобійною артилерією.

У Forbes писали, що війська України можуть перейти в наступний наступ вже в Запорізькій області. Атака може бути неминучою, незважаючи на зиму. Потенційна мета операції - звільнення більшої частини окупованого півдня і відтіснення російських загарбників до вузької ділянки суші, яка з'єднує материк із захопленим Кримом.

У New York Times зазначили, що Мелітополь - "ворота в Крим". На думку журналістів, у разі звільнення місті Україні вдасться встановити контроль над ключовим транспортним вузлом і повернути собі не тільки Запорізьку область, а й Лівобережжя Херсонщини. Війська РФ, таким чином, можна відкинути назад до Криму.

Інші новини:

ЗСУ новини Мелітополя війна Росії та України
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