Відбудуться кілька яскравих подій: Арестович анонсував хороші новини найближчим часом

Арестович анонсував хороші події в найближчі два-три тижні / колаж фото Олексій Арестович, скріншот

У найближчі 2-3 тижні на окупованій території відбудуться кілька яскравих подій, через які російські військові будуть у жорсткій паніці. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Сніданок з 1+1".

Де саме відбудуться ці події Арестович не розповів з очевидних причин. Але він зазначив, що все буде пов'язано з "бавовняною" зброєю.

"Я думаю, що буде те ж саме (через 2-3 тижні - Главред). Просто до цього можуть відбутися кілька яскравих подій, які нам сподобаються, а противнику - ні", — сказав Арестович.

Ситуація в Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може застосовувати зброю Заходу по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. США не проти таких дій Києва. Між Штатами і Україною існує домовленість про незастосування таких озброєнь по території Росії. На окуповані українські землі вона, безумовно, не поширюється.

Видання Politico опублікувало коментар представника Білого дому, який заявив, що Вашингтон визнає право України завдавати ударів по військових об'єктах в окупованому Криму західною зброєю. У Байдена назвали півострів суверенною територією України.

18 серпня у Криму знову пролунали вибухи. Жителі Керчі публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося, що сталися вибухи і на аеродромі Бельбек в Севастополі.

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович заявив, що у Криму немає серйозної протиповітряної оборони, то не виключено, що зовсім скоро там можуть відчути нову "бавовну".

"Фактично, такої серйозної протиповітряної оборони навколо штабу Севастополя зараз немає. А якщо її немає, то, ласкаво просимо, може їм на голову впаде щось міцне", - додав Попович.

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