"Впаде щось міцне": Україна може влаштувати росіянам "свято" на День Незалежності - експерт

ЗСУ можуть закидати "сюрпризами" окупантів на День Незалежності / Колаж фото Генштаб ЗСУ, УНІАН

У Мережі все частіше говорять про те, що окупанти можуть масово обстріляти міста України у День Незалежності, 24 серпня. Однак насправді не можна виключати варіанту, що це Україна готує "сюрпризи" для росіян. Про це заявив військовий експерт Денис Попович, повідомляє Радіо НВ.

24 серпня може перетворитися для окупантів на справжнє "свято" з "подарунками".

"Поки схоже на те, що і ми можемо підготувати якийсь сюрприз для росіян. Весь цей "хлопок" в Криму. Можна запросити й росіян на святкування українського Дня Незалежності, запропонувавши їм певні "святкові" заходи", - сказав Денис Попович.

Він також зазначив, що у Криму немає серйозної протиповітряної оборони, то не виключено, що зовсім скоро там можуть відчути нову "бавовну".

"Фактично, такої серйозної протиповітряної оборони навколо штабу Севастополя зараз немає. А якщо її немає, то, ласкаво просимо, може їм на голову впаде щось міцне", - додав Попович.

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

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