У Криму "бавовна": в Мережі повідомляють про потужні вибухи в Севастополі і Балаклаві

У Криму прогриміли потужні вибухи / Колаж Фото УНІАН

У Криму прогриміли потужні вибухи. Їх було голосно чутно в Севастополі і Балаклаві. Про це почали повідомляти в місцевих пабліках.

Місцеві жителі стверджують, що вибухи було чутно в кожному районі Севастополя. У деяких будинках затремтіли вікна і стіни.

У коментарях до постів пишуть:

"Гардина аж засмикалася і ворота залізні затремтіли"

"Вікна в будинку мало не вилетіли"

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович заявив, що у Криму немає серйозної протиповітряної оборони, то не виключено, що зовсім скоро там можуть відчути нову "бавовну".

"Фактично, такої серйозної протиповітряної оборони навколо штабу Севастополя зараз немає. А якщо її немає, то, ласкаво просимо, може їм на голову впаде щось міцне", - додав Попович.

Ситуація в Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може застосовувати зброю Заходу по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. США не проти таких дій Києва. Між Штатами і Україною існує домовленість про незастосування таких озброєнь по території Росії. На окуповані українські землі вона, безумовно, не поширюється.

Видання Politico опублікувало коментар представника Білого дому, який заявив, що Вашингтон визнає право України завдавати ударів по військових об'єктах в окупованому Криму західною зброєю. У Байдена назвали півострів суверенною територією України.

18 серпня у Криму знову пролунали вибухи. Жителі Керчі публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося, що сталися вибухи і на аеродромі Бельбек в Севастополі.

Інші новини: