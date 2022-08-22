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"Я в це не вірю": Арестович прокоментував небезпеку ракетних ударів на День Незалежності

22 серпня 2022, 16:54

Разом з тим Олексій Арестович закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

'Я в це не вірю': Арестович прокоментував небезпеку ракетних ударів на День Незалежності
Арестович не вірить в те, що РФ обстріляє Київ у День Незалежності України / Колаж фото УНІАН, Reuters

В Україні постійно з'являються повідомлення про те, що Росія може здійснити масовані артилерійські та ракетні обстріли у День Незалежності України. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що РФ дійсно може готувати провокації, але в масований обстріл Києва він не вірить. Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Небезпека, напевно, є, хоча я скептично ставлюся до масованих обстрілів або чогось такого. Поясню чому. Росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація відкидає це назад ... Багато змов буде, багато загроз. Ми готуємося. Нехтувати не можна безпекою. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте ці кілька днів. Але я не вірю в масовані обстріли, особливо Києва", - сказав Арестович.

Він також додав, що провокації довкола ЗАЕС є лише намаганням РФ вивести сторони на переговори. Арестович вважає, що підняття ставок Росією є "дуже великою дурістю".

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ цього тижня можуть піти на особливо жорсткі атаки та провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, у тому числі й по Києву.

У ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї стався вибух автомобіля, в якому перебувала Дар'я Дугіна - дочка ідеолога "руського мира" і пропагандиста Олександра Дугіна. Вона загинула.

У Росії звинуватили в її загибелі Україну. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував причетність Києва до загибелі Дугіної.

Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян та інші її колеги закликали Росію завдати удару "по центрах ухвалення рішень" в Києві.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі – Офісу президента, Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, за можливості, якомога менше з'являтися в таких будівлях.

Інші новини:

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