'Я в це не вірю': Арестович прокоментував небезпеку ракетних ударів на День Незалежності

Арестович не вірить в те, що РФ обстріляє Київ у День Незалежності України / Колаж фото УНІАН, Reuters

В Україні постійно з'являються повідомлення про те, що Росія може здійснити масовані артилерійські та ракетні обстріли у День Незалежності України. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що РФ дійсно може готувати провокації, але в масований обстріл Києва він не вірить. Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Небезпека, напевно, є, хоча я скептично ставлюся до масованих обстрілів або чогось такого. Поясню чому. Росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація відкидає це назад ... Багато змов буде, багато загроз. Ми готуємося. Нехтувати не можна безпекою. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте ці кілька днів. Але я не вірю в масовані обстріли, особливо Києва", - сказав Арестович.

Він також додав, що провокації довкола ЗАЕС є лише намаганням РФ вивести сторони на переговори. Арестович вважає, що підняття ставок Росією є "дуже великою дурістю".

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

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