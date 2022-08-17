Україна може вдарити по військах РФ у Криму будь-якою зброєю від США – Резніков

США не проти, щоб їхня зброя використовувалася проти РФ під час деокупації територій України - Резніков / Колаж Міноборони України, Reuters

Україна не обмежена в можливостях нанесення ударів по військових об'єктах РФ в захопленому Криму і на інших окупованих територіях. У Києва є домовленість з Вашингтоном, згідно з якою українські війська не битимуть по території Росії. Але щодо захоплених росіянами земель таких умов немає. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю Голос Америки він сказав про те, що сили оборони України, слідуючи домовленостям зі Штатами, не збираються завдавати ударів по території РФ. Однак таких обмежень немає, коли йдеться про захоплені російськими окупантами українські землі.

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"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нами Сполученими Штатами і партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то відповідно, у нас таких обмежень немає. Що стосується зброї, то будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому в залежності від того, з якої точки, з якої локації наноситься або планується наноситися ураження, означає, чи можна досягти тієї чи іншої мети", - пояснив Резніков.

Також Олексій Резніков підкреслив, що багато хто не вірив і в здатність сил оборони України підбити крейсер "Москва". Однак флагман Чорноморського флоту РФ в результаті і зовсім був потоплений.

Вибухи на військових базах Росії у окупованому Криму

На захопленому РФ Кримському півострові у Новофедорівці у Сакському районі 9 авуста сталися вибухи на російський військовій авіабазі. Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат заявляв, що це одна з баз, які окупанти використовують для авіаударів по мирних українських містах.

Є версія, що удар по військах РФ в Криму було завдано ЗСУ. Однак в України офіційно немає таких ракет, які діставали б до території захопленого півострова. У Міноборони України у відповідь на інцидент попередили "про правила пожежної безпеки і заборону паління в невстановлених місцях". Російське військове відомство заявило про "детонацію боєприпасів". За підсумком в командуванні Повітряних сил України заявили про знищення 9 літаків окупантів за минулу добу.

16 серпня вранці у Джанкойському районі Криму пролунали вибухи. З різних точок окупованої Росією АР було видно чорний дим. Пізніше стало відомо про дві пожежі - на трансформаторній підстанції та складі боєприпасів у селищі Травневе. Пізніше стало відомо про вибухи в селищі міського типу Гвардійське в Сімферопольському районі.

Журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозев розповів про те, що на військовій базі смт Гвардійському були 12 російських бойових літаків Су-24М і Су-25м. Військовий аеродром входить до складу Військово-морських сил РФ.

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