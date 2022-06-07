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Просування окупантів під Попасною зупинилося - розвідка Британії

7 червня 2022, 09:52

Британці вважають - інформація з приводу потужних обстрілів в районі Ізюма (Харківщина) говорить про те, що окупанти готують наступ на півночі Донбасу.

Британія, танк
Просування окупантів під Попасною зупинилося - розвідка Британії/ ua.depositphotos.com і УНІАН

Армія російських окупантів за минулий місяць нинішнього року домоглася обмежених успіхів у напрямку поблизу міста Попасна, але потім їх просування зупинилося. Така інформація міститься у зведенні британської розвідки, яка була опублікована 7 червня на сторінці Міноборони Британії в сервісі мікроблогів Twitter.

За минулий уїк-енд (4-5 червня 2022 року) солдати і офіцери ЗСУ зуміли відвоювати великий сегмент міської забудови Сєвєродонецька ‒ хоча при цьому російські окупанти, по всій видимості, все ще контролюють східні райони міста.

Як кажуть аналітики британської розвідки, основний план РФ, мабуть, все ще полягає в тому, щоб відрізати доступ до районів Сєвєродонецька ‒ і з північного напрямку, і з південного напрямку.

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Далі - РФ практично напевно потрібен буде прорив хоча б в одному зі східних напрямків. Просто для того, щоб перевести тактичні успіхи в оперативні і просунутися до поставленої диктатором Путіним мети – контролю над усією територією Луганської та Донецької областей.

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Нагадаємо, раніше представники британської розвідки провели аналіз і прийшли до висновку, що еліта російської армії (повітряно-десантні війська) зазнала в Україні цілий ряд великих невдач.

В першу чергу - провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель в березні. Там російські десантники так не зуміли захопити місцевий аеродром. Іншою великою невдачею ВДВ стала їхня поразка в районі переправи в Білогорівці і в жорстких під Ізюмом (Харківщина).

Пізніше агентство Associated Press з посиланням на власні джерела повідомлялося, що американська розвідка недооцінила "здатність до опору" України та українців в умовах нападу Росії.

Прим цьому директор Національної розвідки США Авріл Хейнс (Director of National Intelligence) стверджувала - що Національна рада з розвідки (National Intelligence Council) активно оцінює і ретельно аналізує такі фактори російсько-української війни як "воля до боротьби" і "здатність до боротьби". Хейнс сказала, що обидва таких показникb досить складні для ефективного аналізу, але фахівці розглядають різні методології.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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