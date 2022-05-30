Офіцерський склад армії РФ зазнав нищівних втрат в Україні - розвідка Британії

РФ втратила величезну кількість офіцерів у війні проти України / nr2.com.ua, УНІАН

У жорстокій війні проти України Росія, яка сама почала цю війну, втратила величезну кількість офіцерів середньої та молодшої ланки. Надалі це призведе до зниження бойового духу солдатів і поганої дисципліни військ. Про це заявили в розвідці Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Молодшим офіцерам РФ доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня. Це пояснюється тим, що в російській армії не вистачає добре навчених кадрів і наділених повноваженнями військових сержантського складу, що виконують цю роль в західних військах.

На передову також відправлялися командири бригад і батальйонів, так як вони несуть відповідальність за дії своїх підрозділів.

Серйозні втрати в офіцерському складі тільки посилять проблеми з модернізацією підходу до командування і управління. Менш ефективними також будуть батальйонні тактичні групи, які формуються в Україні з уцілілих частин з декількох підрозділів. Це пов'язано з тим, що в них невелика кількість молодших командирів.

Також у розвідці підтвердили, що серед російських сил на території України відбуваються бунти, що призводить лише до зниження бойового духу і небажання продовжувати брати участь у бойових діях.

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Нагадаємо, в Україні ліквідували російського полковника, працівника пресслужби Міноборони РФ Володимира Іванова.

Вчора стало відомо про те, що ЗСУ ліквідували ще одного представника російської військової верхівки - командира роти 106-ї парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вігуляра.

А нещодавно "грузом 200 " став російський підполковник - командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку Олександр Достігаєв. Свого часу він навіть був найкращим у номінації "крилата піхота" на військовому фестивалі "Армія Росії-2021".

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