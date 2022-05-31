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Політична мета РФ, ймовірно, окупувати всю територію Донбасу - розвідка Британії

31 травня 2022, 11:38

Щоб досягти цього, Росії потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька.

Путін, війна, росіяни
Політична мета РФ, ймовірно, окупувати всю територію Донбасу / Колаж фото Reuters

Політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької та Луганської областей, але для досягнення цього потрібно крім Сєвєродонецька захопити Краматорськ і трасу Дніпро – Донецьк.

У розвідувальному огляді Міноборони Британії повідомляють, що захоплення Росією Лиману підтримує її оперативні зусилля, ймовірно, полягають в оточенні Сєвєродонецька і закритті "котла" навколо українських сил в Луганській області.

"Сильні обстріли тривають, а в околицях Сєвєродонецька, ймовірно, йдуть вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь в цьому секторі, за підтримки Центрального угруповання сил, атакуючої з півночі", - йдеться в повідомленні.

Також британська розвідка зазначає, що шляхи до потенційного "котла" залишаються під контролем України.

"Росія домоглася більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, згрупувавши сили і ведучи вогонь на відносно невеликій території", - зазначає британська розвідка.

читайте такожРосгвардійці відмовилися повторно їхати на війну в Україну через низькі виплатиЦе змушує Росію ризикувати на інших окупованих територіях.

"Політична мета Росії, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, Росії потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і головну дорогу М04 Дніпро-Донецьк", - йдеться в огляді.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна РФ проти України може затягнутися довше, ніж раніше прогнозувалося. Він переконаний в тому, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Росії прийшла знищити українську націю. Він зізнався, що йому боляче дивитися, як відправлені Володимиром Путіним війська руйнують міста і вбивають людей, але за весь час війни він не зронив сльози.

Зеленський сказав, що битва за Донбас буде важкою, і Україна здаватися не збирається.

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