ЗСУ перемололи "еліту" армії РФ: британська розвідка пояснила провал ВДВ

Провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель у березні, де російські десантники захопили аеродром.
Повітряно-десантні війська окупантів РФ зазнали в Україні ряд великих невдач.
Як йдеться у зведенні британської розвідки, яку публікує Міноборони Британії, російські десантники зазнали в Україні повного провалу.
Відзначається, що провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель в березні, де російські десантники захопили аеродром.
Ще однією невдачею стала переправа на Лугенщині та зупинка просування під Ізюмом.
У чому причина провалу ВДВ РФ в Україні
Підкреслюється, що нездатність передбачити український опір і подальше самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії.
Крім того, неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в збройні сили за останні 15 років призвели до незбалансованості загальної сили.
Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в Луганській області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.
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