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ЗСУ перемололи "еліту" армії РФ: британська розвідка пояснила провал ВДВ

26 травня 2022, 08:59

Провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель у березні, де російські десантники захопили аеродром.

Десантники, Росія
Російські десантники / gunm.ru

Повітряно-десантні війська окупантів РФ зазнали в Україні ряд великих невдач.

Як йдеться у зведенні британської розвідки, яку публікує Міноборони Британії, російські десантники зазнали в Україні повного провалу.

Відзначається, що провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель в березні, де російські десантники захопили аеродром.

Ще однією невдачею стала переправа на Лугенщині та зупинка просування під Ізюмом.

У чому причина провалу ВДВ РФ в Україні

Підкреслюється, що нездатність передбачити український опір і подальше самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії.

Крім того, неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в збройні сили за останні 15 років призвели до незбалансованості загальної сили.

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Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в Луганській області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.

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