У розвідці США визнали, що сіли в калюжу і недооцінили бойову майстерність ЗСУ - Associated Press

У США визнали, що недооцінили бойову майстерність ЗСУ / Фото УНІАН

Американська розвідка недооцінила "здатність до опору" України та українців в умовах нападу Росії. Тепер спецслужби США активно переглядають свої методики аналізу, повідомляє агентство Associated Press з посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, зараз американські розвідники розглядаються два ключові питання: а) чому Росія воює погано?, б) Чому Україна захищається краще, ніж від неї очікували Західні розвідки?

Аналітики відзначають, що у нинішньої російської армії практично немає досвіду ведень великих наземних операцій (оскільки Кремль в останні десятиліття вважав за краще вести "гібридні війни"). Тобто, багато з розпіарених кремлівської пропаганди військових можливостей в реальності не існують.

Далі - в російській армії проблеми з моральним станом, проблеми з алкогольною та наркотичною залежністю бійців, а також немає досвідченого молодшого командного складу.

Як каже генерал Скотт Беррієр - директор розвідувального управління Пентагону, в березні він вважав, що українці були не настільки добре підготовлені до війни з РФ, як слід було б.

"Тому я ставив під сумнів їхнє бажання боротися. Це була погана оцінка з мого боку, тому що вони борються хоробро і гідно і приймають правильні рішення", - говорить він.

На думку одного з високопоставлених американських чиновників Зеленський до цього ніколи не проходив через кризу такого рівня, з яким зіткнулася його країна. При цьому він отримав всесвітнє визнання за те, що після початку вторгнення відмовився покинути країну і зумів взяти ситуацію під контроль.

Прим цьому директор Національної розвідки США Авріл Хейнс (Director of National Intelligence) стверджувала - Національна рада з розвідки (National Intelligence Council) активно оцінює і ретельно аналізує такі фактори російсько-української війни як "воля до боротьби" і "здатність до боротьби". Хейнс сказала, що обидва таких показника досить складні для ефективного аналізу, але фахівці розглядають різні методології.

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Нагадаємо, раніше представники британської розвідки провели аналіз і прийшли до висновку, що еліта російської армії (повітряно-десантні війська) зазнала в Україні цілий ряд великих невдач.

В першу чергу - провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель в березні. Там російські десантники так не зуміли захопити місцевий аеродром. Іншою великою невдачею ВДВ стала їхня поразка в районі переправи в Білогорівці і в жорстких під Ізюмом (Харківщина).

Пізніше в британському Міністерстві оборони дійшли висновку, що українська армія зберігає потрібний рівень контролю над фронтом в районі Сєвєродонецька.

"Хоча зараз це головне зусилля Росії, ця операція є лише частиною російської кампанії по захопленню Донбасу. Якщо лінія фронту на Донбасі зрушить далі на захід, це розширить шляхи сполучення Росії і, ймовірно, призведе до того, що її сили зіткнуться з подальшими труднощами з матеріально-технічним постачанням", – заявили в британській розвідці.

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