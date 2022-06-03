РФ не досягла жодної стратегічної цылы за 100 днів війни – розвідка Британії

За 100 днів повномасштабної війни Росія не досягла жодної стратегічної цілі – розвідка Британії/ Reuters

РФ за 100 днів широкомасштабного вторгнення в Україну не досягла жодної стратегічної цілі, які вона перед собою ставила. Якщо вона не полишатиме спроб добитися якихось успіхів у війні надалі, на це країні-агресорці знадобиться великий людський ресурс, а також багато військової техніки та зброї.

Для того, щоб досягти хоч якихось цілей в Україні, РФ потрібно буде ще багато часу – швидко зробити їй це не вдасться. Про це заявили у розвідці Великої Британії у свіжому огляді, який присвячений 100 дням широкомасштабної війни в Україні.

"Порівняно з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", – наголошується в огляді.

У першу чергу росіяни не змогли захопити Київ та українські центри влади. Коли першопочатковий план РФ провалився, країна-агресорка вирішила "адаптувати" його під нові цілі і зосередила свої основні зусилля на Донбасі.

На Сході України російським загарбникам зараз вдається досягати тактичного успіху і володіти ситуацією, обертаючи її на свою користь, тільки тому, що вони на це витратили значну частину своїх ресурсів і сконцентрували сили і вогонь лише на одній частині загальної кампанії.

Росія зараз контролює понад 90% Луганської області і, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі два тижні, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

При цьому наголошується, що на усіх інших фронтах і напрямках армія РФ не змогла створити маневр чи рух, і тому там сили російських окупантів перейшли до оборони.

Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках – Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки і Полтавки.

Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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