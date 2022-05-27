У розвідці попередили про затяжну війну з окупантами РФ і назвали причину

У ГУР розповіли про ризики затяжної війни / Фото УНІАН

Перегрупування російських військ у Херсонській області та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", - сказав представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі "Крим.Реалія".

За його словами, в це угруповання, крім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії захопити і утримувати ці території", - зазначив представник військової розвідки України.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

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