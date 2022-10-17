Проблеми будуть не лише із забезпеченням солдатів: експерт розповів про труднощі окупантів

Взимку російська армія зіткнеться з жорсткими проблемами / Колаж Фото Reuters

З настанням холодів російська армія зіткнеться з серйозними проблемами на війні проти України. Вони будуть пов'язані не тільки з відсутністю теплого одягу і взуття. Про це говорить військові експерт Роман Світан.

Основною проблемою експерт вважає логістику.

"Російська армія прив'язана до залізниць. Якісь частини, які могли б пересуватися по землі, по автодорогах, взимку вони будуть рухатися тільки по залізці. Але залізницю наша "арта" зараз контролює: вибивають мости, логістичні ланцюжки", - сказав Світан.

Російські резервісти не зможуть за такий короткий час перетворитися на "досвідчених бійців". Щоб ними стати потрібно провоювати мінімум рік-два, на думку експерта.

"Тому говорити, що мобілізовані отримають якийсь досвід для виконання завдань, не можна. Наші воїни воюють вже дев'ятий рік. Наші штурмові групи - це вже зовсім інший рівень. Нові "мобіки" займаються в основному стрілецькою підготовкою. Максимум чого вони навчаться - більш-менш тримати в руках автомат", - зазначив Світан.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

Інші новини: