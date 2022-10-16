Потужний вибух у Донецьку: "бавовна" жорстко пошкодила будівлю міськради

В результаті "прильоту" в будівлі Донецької міськради не залишилося вікон.
В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. "Приліт" був по будівлі Донецької міськради. Про це повідомляють у Мережі.
РосЗМІ звинувачують у всьому українських військові і стверджують, що ЗСУ вдарили по мерії з HIMARS.
Вибух був такий потужний, що в будівлі повилітали всі вікна. Також видно руйнування зсередини приміщення.
Російські пропагандисти не повідомляють, скільки людей постраждало, але кажуть, що в результаті "прильоту" повністю згоріли 3 машини, які були припарковані поруч з міськрадою.
Українська сторона поки не підтвердила причетність до вибуху.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Збройні Сили України здатні увійти до тимчасово окупованого Донецька. Він додав, що з Донецьком особливої проблеми немає - там немає військ.
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що війна в Україні перейде на завершальний етап після падіння Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.
Інші новини:
- Війна в Україні рухається до непередбачуваної фази, РФ сподівається до зими уникнути колапсу - CNN
- "Купол" проти БПЛА: у Києві створюють потужний захист від дронів РФ
- Армія України до кінця жовтня або увійде в Херсон, або звільнить місто - Жданов