Потужний вибух у Донецьку: "бавовна" жорстко пошкодила будівлю міськради

У Донецьку підірвали будівлю міськради / колаж фото скріншот, росЗМІ

В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. "Приліт" був по будівлі Донецької міськради. Про це повідомляють у Мережі.

РосЗМІ звинувачують у всьому українських військові і стверджують, що ЗСУ вдарили по мерії з HIMARS.

Вибух був такий потужний, що в будівлі повилітали всі вікна. Також видно руйнування зсередини приміщення.

Російські пропагандисти не повідомляють, скільки людей постраждало, але кажуть, що в результаті "прильоту" повністю згоріли 3 машини, які були припарковані поруч з міськрадою.

У Донецьку підірвали будівлю міськради / скріншот

Українська сторона поки не підтвердила причетність до вибуху.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Збройні Сили України здатні увійти до тимчасово окупованого Донецька. Він додав, що з Донецьком особливої проблеми немає - там немає військ.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що війна в Україні перейде на завершальний етап після падіння Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.

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